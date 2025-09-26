Reina y Princesas con intensa agenda en diferentes actividades comunitarias

La reina de nuestra ciudad Lara Cervera, y las princesas Sofía Gimenez y Luz Prohl, participaron la pasada semana del Amijugando «Tamberitos 2025», organizado por el Centro Educativo Gral. San Martin de Colonia Milessi, colaborando en la coordinación de las actividades recreativas.

Una jornada con variadas propuestas, con la presencia de los centros educativos rurales: Mariano Moreno, Manuel Belgrano, CENI y primaria Gral. San Martín, como así también 6° Grado del Instituto Sarmiento de Brinkmann.

*Fiesta Provincial de la Primavera en Balnearia*

Continuando con las actividades, la reina de Brinkmann Lara Cervera representó a nuestra ciudad como candidata en la Fiesta Provincial de la Primavera, realizada en la localidad de Balnearia.

Cabe destacar que fue la primera vez que una joven de Brinkmann se postuló en esta prestigiosa fiesta provincial, lo cual marca un paso muy importante para nuestra ciudad dentro de este tipo de eventos.

«La experiencia fue realmente enriquecedora y especial. A lo largo de la noche, se vivió un clima festivo, lleno de música, color y alegría, donde cada candidata pudo compartir y mostrar con orgullo a su comunidad», expresó Cervera.

«Me siento profundamente agradecida por haber podido representar a mi ciudad en un acontecimiento tan significativo para la región, llevando con orgullo el nombre de Brinkmann», agregó.