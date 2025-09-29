Fundación Construirnos entregó Plan 155 en Barrio Centro Social

Fundación Construirnos alcanzó la entrega Nº14 de planes de este 2025, elevando el acumulado a 155. El beneficiario del Plan Casa Solidaria es el señor Hernán Díaz y está ubicada en la calle Urquiza del Barrio Centro Social.

La cesión de llaves se realizó en la sede de la fundación y fue de carácter interno, por solicitud expresa del adjudicatario. La entregó la secretaria de la fundación, Beatriz Varesio.

Estuvieron presentes, en nombre de la institución, Federico Díaz, Beatriz Varesio, Daniela Alesso y Araceli Díaz, junto al nuevo adjudicatario.

También se le proveyó el limonero, como es de estilo en todas las entregas, misión que estuvo a cargo de la arquitecta Daniela Alesso, responsable del diseño y dirección técnica de la obra.

La edificación consta de un doble garaje, un dormitorio, un sanitario y una galería, superando unos pocos metros el plan básico de 65 metros cuadrados. Como en todos los casos, se destaca por la prolijidad de las terminaciones, la distribución de los ambientes y la excelente calidad de los materiales de construcción.

En los meses inmediatos, se continuará con las entregas de bienes, tres de los cuales ya están en etapa de culminación.