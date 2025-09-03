Festejan 50° aniversario del Instituto Agrotécnico Salesiano de Colonia Vignaud

La celebración del 50º aniversario del Instituto Agrotécnico Salesiano (IAS) de Colonia Vignaud, se llevará cabo el domingo 14 de septiembre a las 11.

Los festejos de los 50 años de la creación del Instituto Agrotécnico Salesiano (IAS) Nuestra Señora del Rosario se llevarán a cabo junto a la «Fiesta del exalumno de la familia salesiana» el próximo domingo 14 de septiembre.

Las actividades comenzarán a las 11 con la celebración de una misa en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús, por sacerdotes y alumnos fallecidos. A las 13 compartirán el tradicional almuerzo del ex alumno de la familia salesiana en el comedor del IAS con el humor de Popo Giaveno, en cuyo transcurso se ofrecerá una reseña de la vida institucional, reconocerán a las promociones que cumplen 15, 25 y 35 años y un reconocimiento especial a la primera promoción.

El costo de la tarjeta es de $25.000 para mayores y $20.000 para menores, sin incluir bebidas, y se deberá llevar la vajilla propia, las que deberán ser reservadas al 3562 419230.

La convocatoria no es solo para los más de mil egresados que compartieron las aulas, sino a todas aquellas personas que pasaron por las aulas, a la familia salesiana que fue parte de alguna misión, compartió un campamento, a quienes sienten a la iglesia salesiana y a todos los que de una u otra manera en algún momento estuvieron vinculados a la obra salesiana de Colonia Vignaud

Historia

Frente a la decisión de trasladar el seminario menor y quedar sin ciclo de nivel secundario, la comunidad de Colonia Vignaud se moviliza mediante diversas gestiones en distintos ámbitos, logrando en 1975 dar inicio al ciclo básico como Escuela Agrotécnica Salesiana bajo la especialización de expertos agropecuarios.

La apertura de este establecimiento educativo, uno de las primeros con la especialidad agropecuaria en esta región, permitia a las y los jovenes de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero formarse en la principal actividad productiva.

Dos años más tarde logran la aprobación para otorgar el título de agrónomo general incluyendo el título de bachiller nacional, siempre bajo el legado de Don Bosco en la que además de formar buenos técnicos, se forman buenos cristianos y buenos ciudadanos.