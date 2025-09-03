Inauguran Muestra en Museo Regional: 50 años de la Asociación Civil de Bochas Morteros

La Municipalidad de Morteros, a través del Museo Regional Ángel Francisco Molli, invita a toda la comunidad a la apertura de la muestra histórica por el 50° aniversario de la Asociación Civil de Bochas de nuestra ciudad, que se realizará este jueves 4 de septiembre a las 19:00 h.

Este evento no solo rinde homenaje a una institución emblemática del deporte local, sino que también celebra los logros recientes: Román Carabajal, campeón provincial sub-18, y Magalí Kajganich, Carla Ferreyra e Ivana Figueroa, integrantes del equipo femenino campeón provincial, junto a su DT Javier Fontanessi, serán reconocidos como orgullo del deporte morterense.

“La muestra podrá visitarse durante todo el mes de septiembre y propone un recorrido por la historia de la Asociación de Bochas, sus protagonistas, sus clubes y su profundo arraigo en la identidad deportiva y social de nuestra ciudad” resaltó Luciano Smut director de turismo

“Desde el Museo seguimos consolidando nuestro compromiso con la memoria viva de Morteros, revalorizando a las instituciones y a quienes dejaron huella en nuestra historia” comentó el Intendente Sebastián Demarchi