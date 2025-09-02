Morteros: Celebraron Feria Provincial de Ciencias, en Sala Cuna y Centro de Cuidados Infantiles

La ciudad de Morteros celebró con gran entusiasmo la primera edición de la Feria provincial de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación en los Centros de Cuidados Infantiles (C.C.I.) y la Sala Cuna, un evento que resultó un verdadero éxito por la amplia participación de las familias y el compromiso de las instituciones educativas.

Los C.C.I. Mundo Mágico y Rayito de Sol, junto a la Sala Cuna Pacarí, fueron protagonistas de esta propuesta que tuvo como objetivo promover la ciencia y la educación en la primera infancia, generando un espacio de encuentro donde los niños y niñas pudieron mostrar parte de lo aprendido y compartirlo con sus familias.

En este marco, la Sala Cuna Pacarí fue sede del lanzamiento del programa provincial “MiPi: Mi Primer Programa de Salud”, una iniciativa del Gobierno de Córdoba que busca promover hábitos saludables en niños y niñas de 45 días a 3 años que asisten a estos espacios de cuidado y aprendizaje.

El programa MiPi acompaña a las familias y a la comunidad en la construcción de un futuro más sano, ofreciendo herramientas educativas y lúdicas para favorecer el desarrollo integral y saludable de los más pequeños.