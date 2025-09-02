Vuelve la Fiesta de la Tierra y la Tradición a Morteros: 7, 8 y 9 de noviembre

La ciudad de Morteros se prepara para vivir nuevamente uno de los eventos más esperados del año: la Fiesta de la Tierra y la Tradición, que en esta edición 2025 se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre. Luego del éxito arrollador del año pasado, que convocó a más de 30.000 personas durante sus tres jornadas, el evento vuelve con más fuerza, más propuestas y nuevas sorpresas.

Esta gran fiesta popular reúne en un mismo espacio lo mejor de nuestra identidad: gastronomía, arte, música, cultura y tradición, en un evento que ya se ha instalado como uno de los más importantes de la región. Una propuesta multieventos Durante tres días, el Parque Central de la ciudad será sede de un festival donde confluyen distintas expresiones culturales: Escenario con espectáculos de nivel nacional e internacional, Feria de artesanos de todo el país, Stands gastronómicos con sabores típicos y cocina regional, Stand comerciales, Espacios para la danza, la música popular y las tradiciones criollas, Actividades para toda la familia y novedades que se anunciarán próximamente

La Fiesta de la Tierra y la Tradición es organizada por la Municipalidad de Morteros, y cuenta con el acompañamiento de distintas instituciones y emprendedores de la región. Este año, el evento se proyecta con más fuerza, sumando contenidos, renovando escenarios y consolidándose como un espacio de encuentro, identidad y proyección regional.

Las fechas son el 7, 8 y 9 de noviembre Morteros. Toda la región ya está en cuenta regresiva para volver a vivir esta experiencia única, que año tras año sigue creciendo y convocando.