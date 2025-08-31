Morteros: Lanzaron ciclo «Voces de Nuestra Historia»

Con la presencia de autoridades municipales, invitados especiales y vecinos protagonistas, se concretó el lanzamiento oficial del ciclo “Voces de Nuestra Historia”, una propuesta impulsada por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Morteros a través del Museo Regional Ángel Francisco Molli.

Este proyecto tiene como propósito revalorizar la historia local a partir de los relatos en primera persona de adultos mayores y referentes históricos de nuestra ciudad, construyendo así un archivo de memoria viva, emotivo y participativo.

Durante el acto de apertura, el intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de generar este tipo de espacios que permiten rescatar y preservar la memoria colectiva: “Conocer en profundidad nuestra ciudad también es escuchar a quienes la vivieron y la forjaron día a día”. Por su parte, Luciano Smut, director de Turismo, señaló que “el objetivo de este proyecto es darle voz a quienes fueron y son protagonistas de nuestra historia, visibilizando sus experiencias, saberes y vivencias”.

La jornada contó con la participación de Cristina De Carli, Viceintedenta y del Secretario de Salud del Municipio, entre otros funcionarios. Además, se realizó un desayuno de bienvenida para los primeros invitados al ciclo, quienes compartieron brevemente fragmentos de sus historias personales, a modo de presentación.

Las entrevistas se realizarán cada 15 días y abordarán diferentes ejes temáticos como:

• Educación

• Comercio y vida productiva

• Cultura y tradiciones

• Industria local

• Instituciones históricas

• Transformaciones sociales y urbanas

• Vida rural y barrios

• Participación ciudadana

Entre otras

Cada testimonio será registrado en formato audiovisual y fotográfico, conformando un archivo público de la memoria local, que permanecerá en el Museo Regional y podrá ser consultado por toda la comunidad.

“Voces de Nuestra Historia” es, en definitiva, una invitación a reconocer el valor de la palabra, la experiencia y la memoria de quienes nos precedieron, fortaleciendo el vínculo entre generaciones y promoviendo una mirada reflexiva sobre nuestra identidad como ciudad.