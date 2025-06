Fin de semana en San Jorge, con Basquet, Fútbol, Voley, Padel, entre otras actividades

En Basquet, San Jorge recibe a Sportivo Suardi, en una nueva jornada de la Morterense, con el siguiente cronograma de partidos.

-viernes 06: U17 desde las 20 horas y Primera División 22 horas.

-sábado 07: los más pequeños del mini básquet inician la jornada desde las 9 horas y completan U13, U15 y U21 desde las 12.30 horas.

FÚTBOL

Fútbol Mayor: El futbol mayor visita este domingo al 9 de Julio Olímpico de Freyre, en la ante última fecha del torneo apertura, 14 horas reserva y 16 horas primera.

Fútbol Femenino: Las chicas juegan de local, este domingo reciben al 9 de Julio Olímpico de Freyre, desde las 11 horas se juega la quinta fecha del torneo apertura.

Fútbol Inferiores: los chicos visitan este sábado al 9 de Morteros, desde las 12 horas con todas las categorías.

Futbol Senior:

Tenemos fecha de futbol senior, este sábado, la categoría +35 juegan de local y la tapialada recibirá los siguientes partidos, desde las 13 horas juegan, San Jorge vs Arsenal, Amelia vs Atlas y cierran la jornada Chipion vs Barrio Jardín.

VÓLEY

Primera:

La primera división visita el día viernes al Social de Chipion desde las 21.30 horas y el día sábado también de visitantes con Unión de San Guillermo desde las 18 horas.

Maxi vóley:

Este domingo las chicas del maxi vóley viajan a San Francisco para jugar el Grand Prix que organiza el Tala.

Formativas:

Las inferiores del vóley santo reciben este domingo desde las 10 horas a Sportivo Balnearia, con la tira completa desde sub 12 a sub 18.

Masculino:

Los chicos del vóley masculino visitan a Tiro Federal en una nueva fecha de la liga San Justo, este viernes desde las 22 horas.

PÁDEL

Se desarrolla una nueva fecha del circuito de APC, y somos sede organizadora de las categorías pares damas y en el club Sportivo Suardi juegan las categorías impares caballeros, la fecha inicio el día miércoles y finaliza este domingo, los invitamos a visitar nuestras y disfrutar del pádel regional.