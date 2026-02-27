Finalizaron actividades de verano para Adultos Mayores de Brinkmann

En el mediodía del miércoles finalizaron las actividades de verano para los adultos mayores de Brinkmann, coordinadas por la Dirección de Juventud, Deportes y Recreación del Municipio.

Junto al profe Nico Bruna, la propuesta desarrolló actividades de aquagym y ejercicios físicos adaptados, alcanzando una participación de un gran número de vecinos y vecinas durante toda la temporada.

La jornada de clausura consistió en una amena reunión con un rico almuerzo, con la presencia del Intendente Mauricio Actis, la Secretaria de Desarrollo Humano Analía Frola y demás integrantes del área.

El Gobierno de la Ciudad agradece la predisposición de los clubes, quienes prestaron sus instalaciones para el desarrollo de las actividades.