ISP: Preinscripciones para «Especialización en intervenciones Socioeducativas en infancias»

Comienzan las preinscripciones para la “Especialización en intervenciones socioeducativas en infancias tempranas”

La Facultad de Educación y Salud Dr. Domingo Cabred (FES) de la Universidad Provincial de Córdoba junto al Instituto Superior del Profesorado “Manuel Belgrano” de Brinkmann, informan la apertura de las preinscripciones 2026 a la Especialización en intervenciones socioeducativas en infancias tempranas.

Inicio de cursada: 13 de marzo de 2026.

Esta propuesta académica se enmarca en el convenio de vinculación interinstitucional para la formación, que busca promover el crecimiento académico y el desarrollo de nuevas perspectivas en el ámbito de las prácticas en las infancias tempranas.

La Especialización se desarrolla en respuesta a la necesidad de atender a las infancias, y especialmente a las infancias en los primeros tiempos de vida, en el marco de un momento sociohistórico particular en América Latina, caracterizado por la profundización de las brechas económicas, sociales y culturales.