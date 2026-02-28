Fundación «Construirnos» entregó dos Viviendas. Se trata de la octava unidad del 2026

Fundación Construirnos realizó la octava entrega del año 2026 y elevó el acumulado a 169 planes ejecutados. Los beneficiarios son Cristian Godoy y Gisela Peralta, pertenece al Plan Casa Solidaria y se ubica a la vera del Bv. Los Piamonteses 1441 del Barrio Jardín.

En nombre de la fundación asistieron el presidente Federico Díaz, la secretaria Beatriz Varesio; el directivo Marcelo Pivetta; la arquitecta Daniela Alesso (a cargo del diseño y la dirección técnica del bien entregado) y la arquitecta Agostina Scotta.

El municipio estuvo representado por el señor intendente municipal, Lic. Mauricio Actis. El núcleo concurrente se completó con la presencia de los adjudicatarios Cristian Godoy y Gisela Peralta con sus familiares, allegados y medios de prensa.

El primer orador fue el presidente Federico Díaz, que agradeció a la familia Godoy por confiar en la entidad. Dijo que es una satisfacción especial, porque es un propio prestador de servicios de construcción a la entidad. Ello demuestra que saben muy bien cómo está funcionando el sistema. El dijo ser testigo de cómo trabajaron Cristian y su esposa, todas las tardecitas para terminar esta obra que, al principio, parecía más práctico demoler todo que trabajar sobre la anterior. Pero, por la pericia de la arquitecta, fue posible rediseñar y aprovechar lo construido y del plan original de Cristian Godoy, se trasladó a esta opción específica. Cerró felicitando a todos los involucrados.

Habló la beneficiara, Gisela Peralta, quien muy emocionada dijo que lo que le parecía un sueño muy lejano se hizo realidad prontamente, gracias a la posibilidad que les brindó la fundación.

Por el municipio habló el intendente, Mauricio Actis, quien felicitó a Cristian Godoy y Gisela Peralta, por haber llegado a alcanzar la vivienda propia, a través de la organización para la que trabajan. Y dijo que estaba realmente confortado de estar presente en lo que el consideró un acto de suma importancia y que marca el crecimiento sostenido de Brinkmann.

Seguidamente, se procedió a la entrega de un limonero, suvenir de inauguración que instrumentó la fundación para proveer ese cítrico a cada casa terminada. La planta fue entrega por el directivo Marcelo Pivetta.

Posteriormente se procedió a la entrega de llaves de la flamante vivienda, labor que se asignó a la arquitecta Daniela Alesso.

Y, por último, como es de estilo, se efectuó el corte simbólico de cintas, a cargo de los directivos de la fundación, el intendente municipal y los beneficiarios Cristiajn Godoy y Gisela Peralta, junto a sus hijas.

Ya fuera de protocolo, los presentes ingresaron en el nuevo bien viendo un diseño arquitectónico moderno, habiendo logrado una restructuración de un viejo bien que quedó realmente magnífico.

SEGUNDA VIVIENDA EN MORTEROS

Pertenece al Sr. Raúl Furrer (Plan Casa Solidaria) y está ubicada en calle Maipú 2231 de la vecina ciudad.