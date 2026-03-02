LALCEC Brinkmann (Luz de Vida) anuncia importantes campañas de prevención

A través de un comunicado de prensa que dió a conocer en las últimas horas, LALCEC Brinkmann (Luz de Vida) el cronograma de actividades previstas para el comienzo de este mes de marzo y las acciones que propone.

Comunicado

A todos nuestros asociados…comenzamos con un 2026 con diferentes actividades propuestas y campañas de prevención.

En enero inauguramos las remodelaciones edilicias y mejoras con ampliaciones del Banco ortopédico.

En febrero iniciamos con campañas de prevención para que puedas hacerte los controles anuales y ganarle la batalla al cáncer.

En Marzo te invitamos a que realices tus consultas en los días y horarios de atención:

#CLASES DE YOGA

#CAMPAÑA PEVENCIÓN CANCER DE ÚTERO (PAP Y Colposcopia)

A CARGO DE DE. DENIS MARCELO FAZIO

#CAMPAÑA DE COLON A CARGO DE DR. EXEQUIEL BORIS.

Te recordamos horarios de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 hs. Sólo lunes por la tarde de 16:30 a 18:30 hs.

Tel. fijo: 03562 401270; puedes dejar tu mensaje al Whatsapp y te contestaremos a la brevedad: 3562 550806.