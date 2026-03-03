IECS «Domingo F. Sarmiento» inauguró ciclo lectivo del nivel Inicial y Primario

Fue en un acto llevado a cabo en el salón del edifico. Fue presidido por la directora de ambos niveles, Lic. Lucila Alias.

Por el municipio asistieron, la Secretaria de Educación y Cultura, Mgtr. Marisol Nuñez; la Secretaria de Salud. Dra. Laura Cravero y el Director de Turismo, Prof. Sebastián García. Por la familia rojinegra, concurrieron la directora del nivel secundario, Lic. Antonella Gianinetti, el Representa legal, Prof. Damián Borgogno; la presidente del Club Centro Social, Méd. Vet. Anabel Ferrero (acompañada por directivos de la institución); y el gerente de Mutual Centro, Cr. Mario de Paul (junto a otros funcionarios de la mutual).

La presencia de la comunidad educativa de ambos niveles del Instituto Sarmiento, con 300 estudiantes, junto al equipo de educadores, los padres y otros familiares directos, como abuelos, generó una afluencia de público que prácticamente colmó las amplias instalaciones del salón.

El guion del acto giró en torno a la práctica deportiva del fútbol, tan ligado al club Centro Social que este año atraviesa sus 85 años de vida institucional y al campeonato mundial de fútbol de este año, en el que la argentina defenderá su título de 2022.

Por ende, al ritmo de una batucada inicial (a cargo de los alumnos de sexto grado), se produjo el ingreso de los alumnitos de la sala de 3 años (debutantes en nivel inicial) y los de primer grado (debutantes en el nivel primario). La escenografía que los esperaba, también estuvo acorde, con un arco de fútbol simbólico, que se adornó con globos con los colores nacionales y los rojinegros del club.

Luego se procedió al ingreso de las banderas de ceremonias (nacional y provincial) de ambos niveles y las institucionales, para dar paso al himno nacional.

En cuanto a los oradores, se inició con las palabras de bienvenida de la directora Alias que, muy a tono con el guion, mencionó detalles y aspectos de la planificación del año, relacionándolo con términos y actitudes del lenguaje futbolístico. Así, muy creativamente fue describiendo la pasión, el entusiasmo y la responsabilidad con que hay que encarar los distintos desafíos que implica la educación de los niños y los infantes. Como broche de oro de su alocución y para rematar su discurso, inauguró el presente ciclo lectivo con el clásico “pitazo” con el que un árbitro inicia un partido de juego.

Como segunda y última oradora de la jornada se invitó a la Secretaria de Educación y Cultura, Mgtr. Marisol Nuñez, quien portó el saludo del intendente municipal y felicitó al Instituto Sarmiento por el inicio del año escolar, destacando que ha sido una de los colegios designados como “escuela precursora” para los planes que está instrumentando el ministerio de educación provincial, lo que revela la alta calidad educativa que promueve.

Acto seguido se produjo el retiro de las banderas participantes y tras las fotos del primer día utilizando la escenografía alusiva, cada grupo de alumnos, fue ingresando, junto con sus docentes y familiares a sus aulas respectivas, para comenzar, formalmente, las clases del ciclo inaugurado.