Finalizaron Mesas Virtuales de Socialización en el marco de la Semana PiE

Tras una intensa semana de intercambio pedagógico que se extendió del 19 al 23 de octubre, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba —a través de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular, dependiente de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación— finalizó las Mesas Virtuales de Socialización en el marco de la Semana PiE.

Horacio Ferreyra, ministro de Educación, destacó: “Las más de 80 experiencias compartidas durante la Semana PiE reflejan el compromiso, la creatividad y el trabajo sostenido de nuestros docentes, directivos, supervisores y estudiantes para transformar la educación desde cada escuela. Estas iniciativas nos muestran que la innovación pedagógica cobra verdadero sentido cuando se traduce en mejores propuestas de enseñanza, aprendizajes significativos y nuevas oportunidades para todos”.

“Desde el Ministerio de Educación -continuó- seguimos impulsando una transformación educativa que reconoce el protagonismo de las instituciones, promueve el intercambio de buenas prácticas y fortalece el trabajo colaborativo en todo el territorio provincial.

Por su parte, Gabriela C. Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, comentó: “La Semana PiE nos permitió visibilizar el enorme trabajo que sucede a diario en cada rincón de la provincia. Estas mesas virtuales reflejan el compromiso de los equipos docentes y de los y las estudiantes con una educación transformadora y situada”.

La propuesta, destinada a equipos docentes, directivos y de supervisión de todo el Sistema Educativo Provincial, tuvo como eje central poner en valor, identificar y sistematizar experiencias institucionales enfocadas en el desarrollo de las capacidades fundamentales y los procesos disruptivos con integración de tecnologías.

Alejandra Couly, coordinadora de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular, remarcó: “Cada proyecto compartido refleja procesos de trabajo profundo, colaborativo y comprometido con la mejora de los aprendizajes. Estas mesas permitieron reconocer el valor de las experiencias situadas y seguir construyendo una red de innovación pedagógica que fortalece a todo el sistema educativo provincial”.

Mesas de socialización

Enlace a la Mesa de Socialización 1.

Enlace a la Mesa de Socialización 2.

Enlace a la Mesa de Socialización 3.

Enlace a la Mesa de Socialización 4.

Enlace a la Mesa de Socialización 5.

Enlace a la Mesa de Socialización 6.

Enlace a la Mesa de Socialización 7.

Enlace a la Mesa de Socialización 8.

Enlace a la Mesa de Socialización 9.

Enlace a la Mesa de Socialización 10.

Enlace a la Mesa de Socialización 11.

Enlace a la Mesa de Socialización 12.

Con la culminación de estas transmisiones, desde el Ministerio de Educación se destacó que cada iniciativa compartida constituye un testimonio del compromiso docente y un insumo fundamental para continuar consolidando una educación inclusiva, innovadora y de calidad en todo el territorio provincial.

Las transmisiones se realizaron en vivo a través del canal oficial de YouTube del Ministerio para permitir la participación sincrónica del público. Las y los participantes que hayan participado como mínimo en 4 de las 12 mesas sincrónicas y aprueben la evaluación correspondiente disponible en la página Igualdad y Calidad, podrán certificar 20 horas. Por consultas, se encuentra habilitado el correo: consultas.pie@me.cba.gov.ar.