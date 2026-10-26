TecnoPresente: Abordaron IA en el Aula, acompañamiento Institucional Situado

En el marco del programa TecnoPresente, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación, completó la primera cohorte del trayecto formativo “Abordaje de IA en el aula: acompañamiento institucional situado”, una iniciativa impulsada en articulación con las políticas de renovación pedagógica y diseño curricular de la provincia.

A lo largo de cuatro meses de labor situada (entre mayo y agosto), el dispositivo desplegó 68 encuentros presenciales de tres horas cada uno, distribuidos en 17 agrupamientos de supervisión de Educación Primaria y Secundaria. Las instancias tuvieron lugar de manera simultánea en cuatro sedes formativas estratégicas: el Colegio Matienzo, el Complejo Cultural Plaza Cielo y Tierra, el Aula Telecom y la Sede Alta Gracia (IPEM 346).

El último encuentro reunió a 317 docentes referentes de Córdoba Capital, Colón y Alta Gracia que completaron la formación y transfirieron sus propuestas a escuelas de Educación Primaria y Secundaria. Los equipos directivos ratificaron que las experiencias promovieron el pensamiento crítico y evitaron la delegación cognitiva irreflexiva.

En relación con la propuesta, el ministro de Educación, Horacio A. Ferreyra, expresó: “La inteligencia artificial nos plantea nuevos desafíos, pero también grandes oportunidades para transformar la enseñanza y enriquecer los aprendizajes. Desde el Ministerio de Educación seguimos acompañando a nuestros docentes y equipos directivos con formación y herramientas que permitan integrar estas tecnologías de manera crítica, responsable y con sentido pedagógico. Queremos que nuestros estudiantes aprendan a pensar, cuestionar y construir conocimiento, entendiendo que la tecnología debe estar siempre al servicio de la educación y del desarrollo de las personas”.

Impacto multiplicador

La verdadera capilaridad de la propuesta se consolidó durante la jornada de Formación Situada del pasado 27 de agosto. En esa fecha, las y los docentes formados asumieron el rol de referentes tecnológicos en sus comunidades, replicando y socializando sus recorridos con las y los docentes de la institución educativa de la que son parte. De acuerdo con el relevamiento ministerial de avales directivos, estas instancias alcanzaron in situ a 6.586 docentes y directivos receptores, promediando una transferencia de 20,77 docentes capacitados por cada centro educativo.

En relación con las modalidades de socialización elegidas en las escuelas, el formato de Taller práctico lideró las dinámicas institucionales (59,0%), seguido por la Muestra de producciones de estudiantes (21,3%) y las Charlas informativas con debate (19,7%).

“La entrada de la inteligencia artificial en las aulas nos desafía a enseñar a dudar, a repensar las preguntas y a validar los datos; por eso buscamos darles a las escuelas criterios pedagógicos sólidos. Nuestro compromiso es acompañar a los equipos directivos y docentes para que la tecnología fortalezca el pensamiento crítico y la autonomía de las y los estudiantes”, destacó Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación.

Uso crítico de la tecnología y voces en el territorio

Lejos de una mirada meramente instrumental o de consumo pasivo de aplicaciones, el dispositivo hizo foco en el desarrollo de criterios pedagógicos rigurosos para enseñar a dudar, formular preguntas valiosas y validar la veracidad de los contenidos algorítmicos. En este sentido, los directivos consultados confirmaron formalmente que las actividades diseñadas promovieron un uso reflexivo y crítico de la IAG, resguardando la autonomía intelectual de las y los estudiantes.

El diagnóstico de madurez institucional reveló que el 56,6% de las escuelas se encuentra en etapa de Crecimiento (iniciando sus primeras exploraciones), el 41,0% avanza En Proceso con proyectos activos de articulación curricular, y un 2,5% ya alcanzó una fase Avanzada, incorporando formalmente la IA en sus planificaciones y acuerdos institucionales.

“La capacitación resultó muy valiosa para lograr una concientización del uso de la IA… promoviendo el pensamiento crítico y la creatividad. Los estudiantes aprendieron a dudar, comparar y validar con el docente como mediador”, expresó la directora María Sandra Cáceres, de la escuela Comodoro Retirado Rolando Segundo Silioni.

Por su parte, Alejandra, docente participante de la sede Plaza Cielo y Tierra que implementó la propuesta en nivel primario, relató cómo los estudiantes abordaron la interacción con el asistente algorítmico: “Trabajamos la secuencia primero en formato papel, después fuimos a la guía digital y reflexionamos sobre qué pasaba. Los chicos reconocieron que a la IA hay que preguntarle bien, fijarse si lo que responde es correcto y contrastar los resultados. También trabajamos el fenómeno de la adulación algorítmica para no quedar atrapados en respuestas complacientes y ejercitar el pensamiento crítico”.

Esta metodología se replicó en aulas de 5.º grado —como en el Centro Educativo Fray Mamerto Esquiú—, donde los estudiantes formularon interrogantes grupales al sistema y contrastaron sus respuestas sintéticas con textos y libros escolares de ciencias para detectar alucinaciones fácticas y sesgos de información.