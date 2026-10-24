Salas Cunas: Celebran 10 años de vigencia en el cuidado de las Infancias

El gobernador Martín Llaryora, junto a la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, encabezó el acto por los 10 años de vigencia de la red provincial de Salas Cuna, una política pública destinada a acompañar a las familias en el cuidado, la crianza y el desarrollo integral de niños de 45 días a 3 años de edad.

En la oportunidad, el mandatario provincial agradeció el esfuerzo de quienes trabajan diariamente en el cuidado de las infancias.

El encuentro reunió a 1.200 educadoras que se desempeñan en 150 salas cuna y Centros de Cuidado Infantil (CCI) de la ciudad Capital y más de 60 salas cuna de la Región Metropolitana.

En ese marco se presentó la segunda edición de MIPI “Mi Primer Programa de Salud”, iniciativa pedagógica que a través de guías, cuentos y actividades planificadas brinda herramientas para trabajar junto con las familias la promoción de hábitos saludables.

Con el lanzamiento de MIPI 2026, programa que el año pasado se extendió a todos los jardines maternales de la ciudad Capital y fue distinguido por el Consejo de Médicos de la Provincia por su aporte a la salud comunitaria, la Provincia ratifica su compromiso con el fortalecimiento de las políticas para la primera infancia.

Durante el acto, el gobernador celebró la vigencia de 10 años del programa y valoró la iniciativa de comenzar con Salas Cuna en toda la provincia, impulsada por el actual diputado nacional, Juan Schiaretti, y la senadora nacional, Alejandra Vigo.

“Hay una política de Estado que se llama Salas Cuna y que permite no solo cuidar a los niños, sino también desarrollar una política educativa y sanitaria que impulsa a Córdoba hacia adelante”, sostuvo Llaryora.

El mandatario provincial destacó el valor del trabajo conjunto para cuidar de este espacio más allá de las diferencias políticas o religiosas, señalando que “nos une un solo objetivo, que es cuidar a todos los cordobesitos del futuro”.

Asimismo, el gobernador resaltó que todo el trabajo que se realiza en materia educativa desde temprana edad da resultados valiosos en la etapa escolar.

“Si nosotros educamos antes a nuestros niños, ellos ganan en socialización. Se socializan antes y se obtienen mejores resultados. Como maestras saben bien porque están con ellos todo el día. Por eso, no nos sorprende que Córdoba lidere los resultados educativos: hay una política y una decisión de Estado de invertir y transformar para cuidar a los niños para que reciban la mejor educación”, sostuvo Llaryora.

En ese sentido, mencionó los resultados positivos que tuvo la provincia en las evaluaciones Aprender y PISA.

Asimismo, valoró el rol de las Salas Cuna en los barrios de cada localidad, destacando que constituyen un espacio fundamental de contención social y alimentaria en aquellas comunidades donde representan la única presencia institucional disponible para cuidar a las infancias.

“El éxito de estos espacios radica en la confianza de las madres en cada educadora, ya que les transmiten tranquilidad. Gracias a ello, muchas de esas mujeres pueden forjar un futuro, saliendo a trabajar o a estudiar. Si no existieran las Salas Cuna, muchas madres de nuestros barrios no podrían desarrollarse”, destacó el gobernador.

A su vez, Llaryora remarcó que la provincia sobresale tanto por su infraestructura como por su solidaridad: “Esto es Córdoba: son las mejores rutas y la mejor gente”.

La Secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, repasó algunos de los hitos principales de esta política pública que iguala las oportunidades de la primera infancia mientras ofrece a miles de mujeres la posibilidad de trabajar, de estudiar o de desarrollarse sabiendo que sus hijos permanecen cuidados en espacios seguros, con personal capacitado y rodeados de afecto.

“Las Salas Cuna son la expresión más genuina del modelo Córdoba: la presencia del Estado, la articulación con los gobiernos locales en el interior y con las organizaciones no gubernamentales que gestionan las salas en la capital. Tenemos muy claro desde nuestra función que sin el Estado no se puede, pero que muchas veces con el Estado solo no alcanza”, sostuvo Montero.

Por último, la secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, María Eugenia Pomazán, destacó la importancia de las Salas Cuna y sostuvo que “estos espacios es fundamental el acompañamiento de la Provincia como así también el compromiso de las instituciones y los municipios, porque requiere de una articulación conjunta”.

También participaron del acto la diputada nacional, Carolina Basualdo y la secretaría general de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure.

Salud para crecer

Mi Primer Programa de Salud nació en 2025 para promover hábitos saludables en niños y niñas de 45 días a 3 años que asisten a los espacios de primera infancia de Córdoba involucrando a las familias en la incorporación de esos saberes.

El kit para trabajar incluye una guía pedagógica para las educadoras y seis fascículos coleccionables con actividades para realizar en casa y compartir en la sala.

En esta versión los temas son: vacunación, higiene personal, emociones, agua y alimentos saludables, sueño y descanso, y ambientes seguros. Cada módulo se acompaña con una sorpresa para los chicos.

La edición que celebra los 10 años de las Salas Cuna trae nuevas herramientas que ponen eje en el juego, la palabra y los vínculos afectivos, dando continuidad en el hogar a las experiencias que se desarrollan en la sala.

Tiene también una nueva sección llamada “¿Querés que te cuente?”, presente en todos los fascículos, para acercar la literatura a la vida cotidiana de las familias fortaleciendo el vínculo a través de la narración y la escucha.

La propuesta se completa con seis audiocuentos que grabaron educadoras de diferentes salas. Orientó la propuesta y acompañó la selección de textos el Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infanto Juvenil (Cedilij).

Un programa con futuro

La red provincial de Salas Cuna nació en 2016, refrendada por ley provincial 10533, con la misión de promover espacios de cuidado y desarrollo integral para la primera infancia en articulación con municipios, comunas y ONGs de inserción comunitaria. Actualmente está conformada por unos 438 espacios funcionando en toda la provincia.

Durante el encuentro se distinguieron a las 50 salas cuna que cumplen 10 años en el presente 2026, y se hizo un emotivo reconocimiento a las dos primeras salas del programa, ubicadas en los barrios Müller y San Ignacio, que abrieron sus puertas el 3 de marzo de 2016.

Durante el acto, la directora general de Salas Cuna y Centros de Cuidado Infantil, Inés Zinny, destacó: “El programa en diez años ha crecido un montón, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad. Hemos pasado de ser espacios únicamente de contención y acompañamiento a ser espacios pedagógicos y focos de atención para las infancias que transforman sus trayectorias educativas a lo largo de la vida”.

En ese sentido, recibieron sus distinciones Verónica Costamagna, de la Asociación Civil Recursos Humanos (Sala Cuna 1, Monigotes de colores) como también lo hizo Nilda Heredia, de la Asociación Civil Casita de Sol (Sala Cuna 2, Casita de Sol).