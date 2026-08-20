Finalizó proceso de evaluación Regional, de la 58° Feria de Ciencias y Tecnologías

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba finalizó el proceso de evaluación correspondiente a la instancia Regional de la 58.ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui” 2026, que reunió 695 proyectos de instituciones educativas de distintos niveles y modalidades de toda la provincia.

La evaluación comenzó el 10 de agosto y se desarrolló bajo modalidad virtual asincrónica, a partir de los documentos y producciones presentados por los docentes asesores responsables de cada proyecto al momento de la inscripción. La tarea estuvo a cargo de 180 evaluadores, entre docentes, investigadores y especialistas convocados y formados para esta instancia, con el acompañamiento del Equipo Evaluador Provincial de Feria.

La instancia Regional es de participación voluntaria y está destinada a los proyectos que fueron distinguidos como destacados por los equipos docentes durante la instancia Escolar/Institucional realizada el pasado 30 de junio, para representar a sus instituciones en las siguientes etapas de la Feria. La propuesta es desarrollada en el marco de la iniciativa Córdoba Aprende en Acción.

La participación alcanzó a todo el territorio provincial, organizado en 11 regiones feriales que reunieron a los 26 departamentos de Córdoba.

De los 695 proyectos evaluados, 109 pertenecen a la Región 1, correspondiente al departamento Capital; 55 a la Región 2, integrada por San Justo; 106 a la Región 3, que comprende General San Martín, Río Segundo y Tercero Arriba; y 80 a la Región 4, conformada por Juárez Celman y Río Cuarto.

Asimismo, 46 proyectos corresponden a la Región 5, integrada por Calamuchita, Punilla y Santa María; 19 a la Región 6, que reúne Río Seco, Sobremonte, Totoral y Tulumba; 30 a la Región 7, conformada por Cruz del Eje, Ischilín y Minas; 77 a la Región 8, integrada por Colón y Río Primero; 75 a la Región 9, correspondiente a Marcos Juárez y Unión; 48 a la Región 10, que comprende General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña; y 37 a la Región 11, integrada por Pocho, San Alberto y San Javier. A estos se suman 13 propuestas en desarrollo o en instancia de idea proyecto, completando los 695 trabajos participantes.

Conocé todos los proyectos presentados en esta instancia haciendo click aquí.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó el alcance de la propuesta: “La Feria pone en valor una forma de aprender en la que nuestros estudiantes investigan, se preguntan, crean, experimentan y comparten lo que saben. Como plantea el gobernador Martín Llaryora, queremos una educación conectada con los desafíos de este tiempo, que despierte vocaciones y amplíe oportunidades para que cada estudiante pueda desarrollar sus capacidades. Detrás de estos 695 proyectos hay un enorme trabajo de estudiantes, docentes, directivos y comunidades educativas de toda la provincia”.

A partir de la finalización de esta etapa comenzará el proceso de devolución de cada uno de los trabajos evaluados. Los informes serán enviados por correo electrónico a las instituciones educativas y se comunicará a los equipos directivos cuáles son los 128 proyectos destacados y seleccionados para participar de la instancia Provincial que se llevará a cabo el 8 de septiembre.

En esta instancia, 64 de esos proyectos serán expuestos y evaluados de manera presencial, instancia de la que surgirán los trabajos que representarán a Córdoba en la etapa nacional. Los 64 proyectos restantes integrarán una muestra multimedia virtual asincrónica, que se desarrollará durante la jornada de la Feria Provincial. De estos proyectos quedarán seleccionados aquellos que participarán de la instancia Nacional, que se desarrollará en los meses de octubre y noviembre.

El Ministerio de Educación reconoce especialmente el esfuerzo, compromiso y participación de los estudiantes y docentes que formaron parte de los proyectos inscriptos en esta instancia, así como el acompañamiento de los equipos directivos y de las comunidades educativas en todo el territorio provincial.