Invitan a participar de la 2° Edición de curso «TecnoPresente en el Aula»

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación, de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, en el marco del Programa TecnoPresente, invita a participar de la segunda edición del curso TecnoPresente en el aula: Estrategias para la enseñanza de la programación – Nivel introductorio.

La capacitación recupera la experiencia de la primera edición, realizada a comienzos del 2026, e integra contenidos disciplinares, instancias de experimentación con entornos para enseñar a programar, y propuestas didácticas vinculadas al campo de las Ciencias de la Computación. El recorrido propone abordar la programación desde una perspectiva disciplinar y pedagógica, alternando el desarrollo conceptual con el análisis y diseño de propuestas para su implementación en las aulas.

La propuesta se fundamenta en un enfoque de aprendizaje activo, que busca que los estudiantes sean protagonistas de sus propios procesos educativos. En este sentido, durante la formación las y los docentes diseñarán y analizarán actividades de enseñanza, tanto individuales como colaborativas, y desarrollarán un trabajo integrador final como instancia de acreditación.

En relación a la formación, el ministro de Educación, Horacio A. Ferreyra, destacó: “La programación ya forma parte de los lenguajes necesarios para comprender el mundo en el que vivimos. Por eso, desde el Gobierno de Martín Llaryora seguimos fortaleciendo la formación de nuestros docentes, para que cuenten con más herramientas para enseñar, innovar y acompañar a sus estudiantes en el desarrollo de capacidades que son fundamentales para el presente y para el futuro. No se trata solamente de aprender a usar tecnología, sino de comprenderla, crear con ella y hacerlo con una mirada crítica y pedagógica”.

Por su parte, el director de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano, resaltó: “Aprender sobre los fundamentos de programación es de suma importancia para que, la mirada crítica hacia las tecnologías en las aulas, particularmente las computacionales, se construya desde un saber específico, disciplinar. Este espacio de formación docente es una excelente oportunidad experimentar con entornos de programación y reflexionar cómo estos contenidos pueden integrarse a las propuestas didácticas de los y las docentes”.

Entre los contenidos centrales se abordarán las Ciencias de la Computación como una cuestión de ciudadanía, las diferencias entre pensamiento computacional, programación, robótica, TIC y Ciencias de la Computación, así como conceptos vinculados con la computadora, los programas secuenciales, patrones y repetición y alternativas condicionales. También se trabajará con los entornos Pilas Bloques y Scratch, el aprendizaje por indagación y el diseño de estrategias de solución frente a desafíos sencillos.

Participación y certificación

El curso certifica 50 horas reloj y se desarrolla bajo modalidad a distancia. La cursada contempla actividades asincrónicas en el Campus Virtual Educación, tres encuentros sincrónicos y un trabajo integrador final. Para obtener la acreditación, será necesario aprobar las actividades obligatorias de cada clase, cumplir con la asistencia a los tres encuentros sincrónicos, los días viernes —con posibilidad de una inasistencia— y aprobar el trabajo integrador.

La propuesta está destinada, de manera excluyente, a profesores de Educación Tecnológica y docentes a cargo de los espacios curriculares de Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación de los niveles Primario y Secundario, pertenecientes a instituciones de gestión estatal o privada de la provincia de Córdoba.

Las inscripciones ya están abiertas, en la página web de Igualdad y Calidad, hasta completar cupo. Por consultas y comentarios comunicarse al mail: dirtecnoedu@gmail.com.