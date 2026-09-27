Finde de muchas actividad para el básquet femenino formativo de Centro

Por la fecha 2 de la Liga Provincial de Desarrollo, las categorías U15 y U17 rojinegras recibieron en el Poli a Hindú.

U15: victoria 62-54 (Camila Genero con 13 puntos y Frida Sacavino junto a Malena Giaveno con 12 lideraron el goleo rojinegro).

U17: victoria 89 – 41 (Camila Defago, Jimena Forneris y Alma Barbero las máximas anotadoras).

Además, la categoría U15 enfrentó a Chañares, para así ponerse al día en la competencia.

Fue victoria para nuestras chicas 73 – 25. Laura Contreras y Malena Giaveno ambas con 14 puntos lideraron el goleo rojinegro.

Por último, la categoría U13 viajó hoy a San Francisco para enfrentar a El Ceibo por una nueva fecha de la Liga Morterense.

Con Simona García, Nerina Sola y Emilia Beltramo como máxima anotadoras, fue victoria de Centro 102 – 7.