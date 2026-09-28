Fútbol Regional: Bernardino derrotó a San Jorge y en Río Primero Centro Social ganó por goleada

Por la novena fecha del Torneo José Ricardo “Lobo” Mana, el plantel mayor de San Jorge cayó por 3 a 0 ante Bernardino Rivadavia de Río Primero, en el estadio Padre Jorge Isaac.
Reserva, con victoria
Los chicos tuvieron una gran jornada y se impusieron por 3 a 1.
Oliver Gutiérrez
Nilo Naretto
Próxima fecha
En la próxima jornada, El Santo buscará la clasificación en San Francisco, cuando visite a Proyecto Crecer.
GOLEADA ROJINEGRA EN RÍO PRIMERO
Con goles de Horacio Godoy x2, Santiago Utrera, Gabriel Gramaglia y Facundo Salvay, Centro venció 5 a 2 a Belgrano de Río Primero en condición de visitante por la fecha 9 de la Zona A.
Gran triunfo que asegura al rojinegro en lo más alto de la tabla, con amplia ventaja sobre los escoltas.
En reserva también fue victoria de los chicos 1 a 0 con gol de Julian Arguello.
Por la última fecha, Centro recibe a Sportivo Belgrano de San Francisco.
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