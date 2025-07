FinEsTec: Más de 300 jóvenes y adultos finalizaron su formación secundaria técnica

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, llevó adelante una nueva cohorte del programa FinEsTec, que finalizó en junio con las mesas de exámenes.

Más de 300 jóvenes y adultos de distintas localidades de la provincia completaron así su formación secundaria técnica.

Con la acreditación de los espacios curriculares pendientes, accedieron al título de técnico de nivel secundario en la especialidad que cursaron. Esta certificación mejora las oportunidades de inserción laboral y habilita la continuidad en estudios superiores.

FinEsTec está destinado a estudiantes que cursaron el último año de la escuela técnica (7mo año) pero no lograron egresar por tener materias adeudadas. Desde mayo, recibieron tutorías (virtuales y presenciales) personalizadas y asistencia pedagógica sostenida, que les permitió prepararse y presentarse a rendir los exámenes en condiciones de igualdad.

“Estos logros son el resultado de una política educativa que reconoce las trayectorias diversas y brinda nuevas oportunidades. Acompañar a quienes decidieron retomar y completar su formación técnica es una manera concreta de construir más justicia educativa en toda la provincia”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

“Celebramos el compromiso de cada estudiante que decidió finalizar esta etapa. FinEsTec demuestra que, con acompañamiento y propuestas flexibles, es posible garantizar el derecho a la educación técnica de calidad en todo el territorio”, destacó el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez.

FinEsTec es una política educativa de inclusión, que contempla las particularidades de la educación técnica, respetando la articulación entre formación general y formación específica de cada tecnicatura.

Su implementación en Córdoba forma parte de una estrategia integral orientada a garantizar más egresos, mejorar la inclusión y promover una educación para el trabajo que reconozca la diversidad de trayectorias y se inscribe en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024 -2027. Al respecto, el Ministro agregó "esta iniciativa nos permite generar más oportunidades, para que aquellos estudiantes que no concluyeron sus estudios, con su esfuerzo y el acompañamiento de los docentes, logren la meta de ser técnico. Hoy no da lo mismo tener o no un título secundario es clave en la construcción de cada proyecto vital. Córdoba sigue haciendo, concretando diversas alternativas para que todos puedan acceder y concluir la educación obligatoria".