Firmaron acuerdo para fortalecer prevención y seguridad en rutas y accesos de la Provincia

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, firmaron un acuerdo para fortalecer la prevención y la seguridad en las rutas y accesos de la provincia.

A través de este convenio, la información generada por los sistemas de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) podrá ser integrada a las herramientas de monitoreo y seguridad utilizadas por el Ministerio de Seguridad.

Los datos asociados a las patentes, el sentido de circulación y las imágenes captadas en los peajes podrán ser transmitidos de manera automática y en tiempo real, aportando información de valor para prevenir delitos, detectar situaciones vinculadas con investigaciones y fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Esto permitirá contar con una mayor capacidad de seguimiento sobre los vehículos que ingresan y egresan de la ciudad de Córdoba y circulan por los principales accesos, sumando información que puede resultar clave ante situaciones de prevención o frente a investigaciones en curso.

El acuerdo también permite darle un nuevo uso a infraestructura y tecnología que ya se encuentra instalada, sin generar costos adicionales para el Estado, mediante la articulación de recursos y sistemas existentes.

“La seguridad también se construye con intercambio de información e incorporación de tecnología. Cada dato que podamos obtener en tiempo real nos permite anticiparnos, prevenir y darle mejores herramientas a quienes tienen que investigar y actuar frente al delito. Estamos aprovechando tecnología que ya existe para ponerla al servicio de la seguridad de todos los cordobeses”, destacó Quinteros.

Por su parte, Bañuelos resaltó la importancia de la articulación entre los sistemas de la RAC y las herramientas de seguridad para aprovechar la infraestructura existente y ampliar sus prestaciones en beneficio de la comunidad.

Con esta iniciativa, Córdoba continúa avanzando en la incorporación de tecnología, información e inteligencia aplicada a la prevención, fortaleciendo los controles y la capacidad de respuesta en rutas y accesos de toda la provincia.