Firmaron convenio que refuerza Programa Universitario «Enseñanza del Derecho en la Cárcel»

El Ministerio de Justicia y Trabajo junto al Tribunal Superior de Justicia, la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Derecho de la UNC, firmaron un convenio que refuerza el Programa Universitario de Enseñanza del Derecho en la Cárcel “P.U.E.D.E”.

Como parte del relanzamiento, y como novedad, el convenio extiende estos beneficios académicos a los miembros del Servicio Penitenciario de la Provincia, quienes podrán ocupar hasta un cuarto de las vacantes disponibles bajo requisitos específicos.

La firma del convenio estuvo a cargo del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesín; el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Carlos Toselli, y la Secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández.

Luego de la firma, el ministro de Justicia y Trabajo se dirigió a los presentes, inicialmente a los internos y personal penitenciario con deseos de iniciar o continuar la carrera de abogacía: “Muchos de ustedes deben haber venido de historias personales muy difíciles. Quizás a muchos no se les presentó ni siquiera la oportunidad, otros tuvieron la tuvieron y no la supieron o no la pudieron aprovechar.

«Pero hoy -continuó- nuevamente todas estas instituciones ponen una oportunidad al alcance de ustedes. Sabemos que la están aprovechando de la mejor manera. No hay posibilidad de superación si no está el compromiso personal de ustedes, pero tampoco habría posibilidad de hacer esto posible si no está el compromiso de las instituciones que los acompañan”.

También López destacó la posibilidad de trabajar junto a la Universidad Nacional de Córdoba y resaltó las gestiones que esa casa de altos estudios implementa en su política de extensión. Además, destacó López, que “en momentos de crisis de la educación pública y de desfinanciamiento que se está generando, como cordobés me pone muy contento que la marcha más grande, más importante, de apoyo a la educación haya sido en nuestra querida Ciudad de Córdoba. Eso demuestra el interés y el cariño de Córdoba y de la ciudadanía hacia nuestra universidad, que es parte y patrimonio de todos los cordobeses”.

Además, para llevar adelante dicho convenio las instituciones se comprometen a aportar recursos humanos y técnicos por un período de cuatro años, necesarios para sostener esta iniciativa de formación profesional.

La acreditación de los estudios dependerá exclusivamente de la Facultad de Derecho, que asegurará validez y calidad de la enseñanza impartida y el acuerdo también incluye protocolos de confidencialidad, autonomía administrativa y prevé la designación de coordinadores para supervisar la ejecución de las actividades académicas.

El Programa PUEDE (Programa Universitario en la Cárcel para la Enseñanza del Derecho) es una iniciativa de extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuyo objetivo principal es garantizar el acceso a la educación superior pública, gratuita y de calidad a las personas privadas de su libertad.

Acompañaron el acto, entre otras autoridades, la Vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jésica Valentini; el Vocal del TSJ, Luis Angulo; la Secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández; la Jefa del Servicio Penitenciario, Carolina Funes; la presidenta de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y Coordinadora del Programa de Enseñanza de Abogacía en las Cárceles, Marcela Aspell; el Secretario de Justicia, Leandro Goria; el Secretario de Organización Penitenciaria, Iván Ortega; el Subsecretario de Organización Penitenciaria, Matías Mondino y la Subjefa del Servicio Penitenciario Prefecto, María Soledad Fernández.