Fitosanitarios: Llevaron a cabo controles en Morteros y Manfredi

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, ha llevado a cabo una serie de inspecciones en establecimientos agropecuarios de las localidades de Morteros y Manfredi.

Estas acciones tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la Ley N° 9164 y la Ley N° 882, así como verificar el uso de la Receta Fitosanitaria Digital, las habilitaciones de equipos de pulverización y operarios, y las autorizaciones de expendios y depósitos de fitosanitarios.

Estas inspecciones fueron realizadas en respuesta a denuncias recibidas por los canales oficiales del Ministerio.

Como resultado, se procedió a la clausura preventiva de dos máquinas autopropulsadas mediante fajas y precintos, debido a la falta de inscripción y habilitación correspondiente.

Asimismo, se clausuró un establecimiento elaborador y formulador de productos fitosanitarios por no contar con la habilitación vigente. Este establecimiento había sido previamente sancionado por la misma infracción.

Es importante destacar que la aplicación de productos fitosanitarios debe realizarse exclusivamente con equipos y operarios habilitados para tal fin. Además, la aplicación debe ser prescripta a través de una Receta Fitosanitaria Digital, la cual debe ser emitida por un Asesor Fitosanitario, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 9164.

Para realizar denuncias o consultas, comunicarse al 0800-888-2476 o a la plataforma digital https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/