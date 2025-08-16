Sigue el avance de obra de la UPC en Las Varillas

En la ciudad de Las Varillas se construye a ritmo sostenido una de las 14 sedes regionales, que forma parte del plan de federalización de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

Esta propuesta universitaria promoverá el fortalecimiento del ecosistema socioproductivo del este cordobés y provincias vecinas.

La piedra fundacional de la Sede Regional se colocó en febrero, apenas cuatro meses después del anuncio del arribo a esa ciudad del departamento San Justo de la Universidad Provincial.

Actualmente, la obra se encuentra en un 28 por ciento de ejecución, cumpliendo con los plazos previstos. Mientras que la inversión inicial asciende a 5.397.688.305 pesos.

La construcción, en el ex predio del Ferrocarril de Las Varillas, contempla criterios de sustentabilidad acordes a estándares internacionales, con una superficie cubierta interior de 2555 metros cuadrados en dos plantas.

El proyecto incluye salón de actos, aulas híbridas, sanitarios, cantina, sala de profesores, aulas taller, espacio técnico, archivo, preceptoría, áreas de gobierno, gabinete informático, sala de reuniones, lactario, biblioteca y centro de estudiantes, entre otros espacios.

El diseño prevé accesibilidad para personas con movilidad reducida y señalética accesible. Además, se aplicarán métodos de construcción de premoldeado y amigables con el ambiente: iluminación exterior LED con paneles solares, superficies vidriadas con DVH y certificado de energía renovable, paneles fotovoltaicos y reservorio de aguas grises y de lluvia para su reutilización.

La Sede Regional Las Varillas alcanzará también a comunidades de departamentos vecinos como Río Primero y Río Segundo, y de provincias aledañas como Santa Fe.

La inversión forma parte de una decisión sin precedentes en la historia de Córdoba que implica un desembolso superior a los 70.000.000.000 de pesos para la construcción de 14 sedes regionales de la UPC en distintas localidades de la provincia que completarán más de 63.000 metros cuadrados de infraestructura universitaria.