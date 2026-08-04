Focus 2026, convierte a la Provinciaa en punto de encuentro de las Industrias Creativas de la región

El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura de Focus Córdoba 2026, que durante tres jornadas convertirá a la provincia en el punto de encuentro de las industrias creativas de la región. El acto se realizó en el Centro Cultural Córdoba, con la participación de autoridades provinciales y representantes del sector.

La tercera edición del evento es organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Cultura, el Polo Audiovisual Córdoba y la Agencia ProCórdoba, y busca consolidar a la provincia como uno de los principales polos creativos de Latinoamérica, promoviendo la articulación entre el sector público, el privado, el académico y las industrias culturales.

En su discurso, el mandatario destacó el crecimiento que tuvo Focus desde su creación y planteó el desafío de proyectarlo a nivel internacional: «Focus ya no puede ser solo Focus Córdoba. Tenemos que llevarlo a otros lugares, participar de los principales mercados del mundo y hacer que cada vez más personas conozcan lo que hacemos en la provincia».

Llaryora remarcó además que la provincia reúne las condiciones para competir con otros polos audiovisuales de la región: «Tenemos talento, universidades, empresas consolidadas, infraestructura y una política pública para acompañar al sector. Queremos ser la meca de la industria audiovisual y del arte cordobés».

Asimismo, aseguró que el Gobierno provincial apuesta por la economía naranja porque se trata de una de las industrias con mayor potencial de crecimiento.

«La cultura no es un accesorio. La cultura es un motor para la generación de recursos y de trabajo», afirmó.

«Una película permite vivir historias, pero también posiciona lugares. Da ganas de conocerlos, de recorrerlos y de vivir esa experiencia. Esa es una externalidad positiva que tiene esta industria», agregó el gobernador.

Por último, el gobernador anunció una nueva convocatoria del programa de incentivo a las producciones audiovisuales: «Hoy lanzamos una nueva edición del Cash Rebate, con 3.000 millones de pesos para apuntalar su industria».

«Sobre lo que ustedes plantean, nosotros trabajamos. Este encuentro nos sirve para escuchar cómo mejorar las políticas públicas año tras año«, enfatizó.

Un encuentro estratégico

Este mercado se presenta como una plataforma estratégica que reunirá a productores, directores, técnicos y actores clave de la industria, ofreciendo un espacio para la creación de alianzas, oportunidades de negocio y la exploración de tendencias tecnológicas.

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, enfatizó que la misión de Focus es que se puedan generar acuerdos y “tener la posibilidad de que se invierta en proyectos y no queden guardados en un cajón”.

“Esta iniciativa es una política pública que lleva adelante la Provincia y que se piensa a largo plazo. Queremos que en el futuro, cuando se hable de los polos audiovisuales de Latinoamérica, se hable de Córdoba”, resaltó.

A su turno, el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, destacó que «Córdoba necesita este gran evento donde se hable de mercado, donde se puedan invitar a personas que vengan del exterior y generar oportunidades de negocio».

«Hoy tenemos más de 40 operadores que vienen a buscar negocios a Córdoba y más de 600 reuniones programadas, porque contamos con la capacidad de producir bienes y servicios audiovisuales de enorme calidad», concluyó.

Además de conectar a las empresas cordobesas con mercados internacionales, el Focus Córdoba busca poner en valor la riqueza cultural y natural de la provincia, que la convierte en un lugar ideal para la producción audiovisual.

Con incentivos fiscales, infraestructura de primer nivel y recursos humanos altamente especializados, Córdoba se posiciona como un destino estratégico para la inversión en el sector.

En concreto, la Provincia cuenta con diferentes incentivos a la producción, como el cash rebate, una herramienta de financiamiento que busca impulsar la industria audiovisual, o el programa IECA, que promueve la incorporación de producciones locales en salas de todo el territorio cordobés mediante beneficios impositivos.

A su turno, la subdirectora de Industrias Culturales de la Agencia Córdoba Cultura, a cargo del Polo Audiovisual Córdoba, Silvina Nano, agradeció la presencia del gobernador y el apoyo constante de la Provincia a la industria.

Asimismo, destacó que todo esto es posible “gracias al trabajo articulado que llevamos adelante entre el sector público, privado y el académico, y esta es la muestra viva de ello”.

Estuvo presente, además, el vocal de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica.

La palabra del sector

Sobre la apertura del Focus Córdoba 2026, Rosario Carlino, coordinadora de APA LAB (Asociación de Productoras de Animación), indicó: “Estamos muy contentos de abrir una nueva edición de este importantísimo evento para la industria creativa de la región, con invitados muy especiales. En ese sentido, es clave contar con el apoyo del Gobierno de Córdoba para fortalecer el sector”.

Santiago Bartolomé, director artístico de la Bienal de Música de Córdoba, destacó: “Quiero remarcar la importancia de estos eventos para potenciar la creatividad del talento cordobés. Para eso, es muy importante que la Provincia nos proporcione el espacio para poder reunirnos y vincularnos intersectorialmente”.

En ese sentido, el presidente de Cámaras Audiovisuales de Córdoba, Antonio Pita, resaltó el apoyo de todas las partes para que esta tercera edición de Focus sea una realidad: “Es gratificante ver cómo año tras año no solo se mantiene, sino que se consolida como un mercado importantísimo del interior del país. Gracias por confiar en la industria audiovisual, que es pujante y merece ser fomentada”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), Hernán López, manifestó que el Gobierno de la provincia de Córdoba fue uno de los primeros que le dio un fuerte apoyo a la industria de los videojuegos.

“Córdoba entendió que este sector genera puestos de trabajo y trae divisas. Con este evento, que crece año tras año, también busca que se lleven adelante acuerdos y negocios entre el cine, la animación y la música, impulsando todos los sectores audiovisuales”, completó.

Sobre Focus 2026

Uno de los ejes centrales de Focus serán las rondas de negocios, donde proyectos, empresas, productoras y profesionales de distintos sectores mantienen reuniones con compradores, plataformas e instituciones nacionales e internacionales para impulsar coproducciones, financiamiento, distribución y nuevos desarrollos.

En simultáneo, en el Museo Caraffa se desarrolla la programación de APALAB, el Laboratorio Latinoamericano de Desarrollo de Proyectos de Animación, con el Cold Pitch de los proyectos seleccionados ante especialistas de la industria.

La programación abierta al público se desarrolla en el Auditorio del Centro Cultural Córdoba con el ciclo Periferia de la Bienal de Música Córdoba.

A lo largo del día inaugural se desarrollarán paneles, charlas y encuentros dedicados a la industria musical, las residencias artísticas y la circulación internacional, el diseño y la sincronización audiovisual, la creación y producción cinematográfica y la escritura para animación, con la participación de especialistas y referentes nacionales e internacionales.

La primera jornada cierra con una nueva edición del ciclo de showcases Trama, en el Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra.

Focus Córdoba continuará este martes 4 y miércoles 5 de agosto con nuevas rondas de negocios, paneles sobre financiamiento e internacionalización, asesorías para cortometrajes y series, y las actividades de Cine APA Lab, hasta su cierre el miércoles 5 de agosto.