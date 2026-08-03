Llaryora se reunió con representantes de Salas cinematográficas, que integran IECA, en apoyo al sector

El gobernador Martín Llaryora encabezó una mesa de diálogo con representantes de las salas cinematográficas que integran el programa IECA (Incentivo a la Exhibición de Contenido Audiovisual Cordobés), una iniciativa impulsada por el Gobierno de Córdoba para fortalecer la circulación y exhibición de producciones audiovisuales locales.

Participaron del encuentro el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio; el vocal de la Agencia, Raúl Sansica; la subdirectora de Industrias Culturales y responsable del Polo Audiovisual, Silvina Nano; y representantes de Cinemark- Hoyts (Patio Olmos y Nuevocentro), Cinemacenter (Río Cuarto, La Calera, Córdoba), Cine Atlas (La Calera), Cinerama (Córdoba), Cine Municipal (Unquillo), Cines Dino (Córdoba, Salsipuedes y Alta Gracia), Las Tipas Cinema (Morteros, San Francisco, Córdoba) y Grupo Becerra (Alta Gracia, Río Segundo).

Durante la reunión se abordó la implementación del programa, que contempla beneficios impositivos para salas comerciales, independientes y comunitarias que incorporen cine cordobés en su programación, con el objetivo de ampliar pantallas, generar nuevas audiencias y promover el acceso a las producciones audiovisuales realizadas en la provincia.

La medida prevé la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre la venta de entradas para aquellas salas que proyecten contenido audiovisual producido en Córdoba, constituyéndose en una iniciativa inédita en el país.

«Este programa, que es inédito en el país, le da la posibilidad a la industria del cine cordobés de tener pantalla en más de 150 salas de la provincia. Ahí vamos a poder proyectar los materiales fílmicos que se hacen en Córdoba», señaló Marcelo Rodio.

«Estamos convencidos de que el arte y la cultura son fundamentales para el crecimiento de la provincia y también un contenedor social. Es una posibilidad de seguir dándole herramientas a los cordobeses, trabajando en sinergia entre lo público y lo privado, y de esa forma generar mucho más empleo para el sector», agregó el funcionario.

La propuesta forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Córdoba para consolidar a la provincia como un polo de producción audiovisual y promover el desarrollo del sector en todas sus etapas: producción, exhibición, circulación y formación de audiencias.

Marcelo Gazzano, titular de los cines Gran Rex en Córdoba Capital, valoró el intercambio entre los referentes del rubro y el Gobierno de Córdoba. “Es muy importante la mesa de diálogo porque tenemos que actuar todos juntos, y está en cada una de las partes que esto vaya creciendo y que el cine cordobés vaya creciendo”, dijo.

Incentivos y beneficios

Entre los beneficios previstos para las salas adheridas se encuentra la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos provenientes de la venta de entradas y accesos vinculados a la exhibición cinematográfica, con vigencia desde la adhesión hasta diciembre de 2027.

Las salas participantes asumen compromisos vinculados a la exhibición y circulación de contenido audiovisual cordobés, la generación de espacios de difusión previos a las proyecciones y la participación en acciones impulsadas por programas de fortalecimiento de la industria audiovisual.

Al respecto, Gabriela Zamora, de Cinemacenter, expresó: “La verdad es que nos motiva mucho la reunión porque Córdoba es la primera provincia que toma una medida de este tipo buscando fortalecer tanto la exhibición como la producción de cine en nuestra provincia, así como también la generación de audiencia para que los cordobeses tengan cada vez más acceso a ver su propio cine”.

Por su parte, Analía Cruchiani de Cinema Strike (Río Cuarto) y Cinemat (Villa General Belgrano), comentó que la iniciativa “está pensada para que a todos los rubros les vaya bien, todos ponemos nuestro granito de arena para que la experiencia sea exitosa”.

El programa también prevé mecanismos de control y fiscalización mediante informes, declaraciones juradas y la verificación del cumplimiento efectivo de la programación comprometida.

El esquema de adhesión está destinado a salas cinematográficas habilitadas de toda la provincia, desde grandes cadenas comerciales hasta salas independientes, municipales y comunitarias del interior.

El programa contempla cuatro categorías: grandes cadenas de cine con más de ocho pantallas; salas intermedias de entre dos y ocho pantallas; salas independientes de una pantalla; y salas no comerciales.

El cine como herramienta de inclusión cultural

El programa IECA busca promover la circulación de producciones audiovisuales cordobesas y fortalecer la formación de audiencias para el consumo de cine local mediante políticas de articulación con salas cinematográficas de toda la provincia.

La iniciativa apunta no solo a ampliar las pantallas disponibles para las producciones cordobesas, sino también a generar condiciones de acceso a la experiencia cinematográfica para sectores de la comunidad que no acceden habitualmente a las salas de cine.

En ese sentido, la propuesta incorpora una dimensión de inclusión cultural orientada a acercar el cine a nuevos públicos y fomentar el vínculo entre la producción audiovisual local y las comunidades.

A través de distintas acciones de exhibición y difusión, el programa busca consolidar hábitos de consumo cultural vinculados al cine cordobés y fortalecer el encuentro colectivo que representa la experiencia de una sala cinematográfica.

Javier Luna, de Éter Cine de Villa Dolores, valoró la calidad del cine cordobés y manifestó que “ya no tiene nada que envidiarle a las producciones del resto del país. Entonces, a medida que el público conecte con las películas locales, va a ser beneficioso para todas las partes”.

Cabe destacar que la medida fue reglamentada mediante la Resolución N° 482/2025 del Ministerio de Economía y Gestión Pública, en el marco de la Ley Provincial N° 11089. El beneficio alcanzará a salas habilitadas que adhieran formalmente al programa IECA y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.