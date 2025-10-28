Formación Profesional: Finalizaron mesas sectoriales con resultados positivos

Con una amplia convocatoria de instituciones educativas, organismos gubernamentales y sectores productivos, culminó con éxito el ciclo de Mesas Sectoriales del Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo (COPETyT), impulsadas por la Unidad Interministerial de Articulación y Gestión de Formación Continua para el Trabajo, conformada por los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba.

Durante el mes de octubre, en el auditorio de Plaza Cielo Tierra, estas instancias buscaron articular la formación profesional y la capacitación laboral con las demandas del mundo productivo, revisando la oferta existente y proyectando nuevas propuestas de formación pertinentes y actualizadas.

Participaron instituciones educativas de nivel secundario y superior, tanto públicas como privadas; universidades (UNC, UPC, UTN, Siglo 21, Blas Pascal, UNVM y UCC); municipios de toda la provincia —entre ellos Ciudad de Córdoba, Colonia Caroya, La Carlota, Río Tercero, Villa Santa Cruz del Lago, Villa Concepción del Tío, entre otros—; y representantes de diversas dependencias del gobierno provincial y nacional, destacándose los ministerios de Justicia y Trabajo, Bioagroindustria, Infraestructura y Servicios Públicos, Economía y Gestión Pública, Ambiente y Economía Circular, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Agencia Córdoba Cultura, Agencia Córdoba Turismo, EPEC, ERSeP, Agencia Córdoba Innovar y Emprender y el Ente Municipal BioCórdoba.

También participaron cámaras empresarias, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones intermedias y empresas públicas y privadas, consolidando un espacio de diálogo amplio, federal y participativo del que participaron más de 450 representantes de instituciones.

El trabajo abordó sectores estratégicos como energía, construcción, metalmecánica, industria de la alimentación, ambiente, turismo, hotelería y gastronomía, comercio y administración, industria gráfica y multimedial, informática, programación, automatización y robótica, mecanización agropecuaria, agropecuario y madera, entre otros. Esta articulación multisectorial permitió compartir experiencias, detectar necesidades y construir acuerdos para una formación profesional más integrada al desarrollo provincial, generando mejores condiciones de empleabilidad.

Próximos pasos: sistematizar la información relevada y los aportes de cada mesa; profundizar el trabajo con mesas específicas por sector, para atender necesidades concretas; actualizar las propuestas formativas de acuerdo con las conclusiones obtenidas; renovar el Catálogo Provincial de Certificaciones, incorporando nuevas trayectorias que respondan a los desafíos tecnológicos y productivos actuales.

Horacio Ferreyra, Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba“ Estas Mesas Sectoriales son un espacio estratégico para vincular la formación profesional con las necesidades reales del mundo productivo. Nuestro objetivo es que cada estudiante y trabajador de Córdoba pueda acceder a oportunidades de capacitación que le permitan desarrollarse y crecer junto a nuestra provincia.”

Laura Jure, Ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo: “Fortalecer la articulación entre educación, trabajo y producción es clave para generar más y mejores oportunidades laborales. Las Mesas Sectoriales nos permiten conocer de primera mano las demandas de los distintos sectores y diseñar políticas que acompañen el desarrollo de cada ciudadano cordobés.”

La finalización de las Mesas Sectoriales reafirma el compromiso del Gobierno de Córdoba con una política sostenida que integra educación, trabajo y producción, promoviendo más y mejores oportunidades de formación y desarrollo para toda la provincia.