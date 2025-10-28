Tribuna Segura Córdoba incorpora nuevos aparatos

En el marco del plan de renovación de dispositivos y actualización tecnológica, la sede del programa Tribuna Segura de Córdoba capital sumó nuevos aparatos portátiles que serán operados por el personal afectado a la fiscalización de los accesos a espectáculos futbolísticos y fuera de este ámbito, cuando situaciones particulares así lo requieran.

En este sentido, y en consonancia con el desarrollo de una planificación y actualización permanente de herramientas tecnológicas, el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frosassco entregó 15 nuevos dispositivos conectados al sistema de control.

En esta Capital, el programa es ejecutado por personal capacitado que se ubica en los ingresos de los estadios con el objetivo de detectar a aquellos asistentes que -por diferentes motivos- tengan prohibición de ingreso.

Si bien Tribuna Segura es un programa impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y articulado por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, en el territorio cordobés se ha extendido hacia diferentes regiones con sedes operativas en Capital, Liga Cordobesa, Río Cuarto, San Justo, Presidente Roque Sáenz Peña, Juárez Celman, General San Martín, Traslasierra, Norte, Ischilín, Unión y Marcos Juárez.

En todos los casos, este sistema con acceso a información precisa para la detección temprana y prevención de incidentes, cuenta con la asistencia y participación de la Policía, comunas, municipios, instituciones deportivas y la Justicia.

El operativo de control emplea un dispositivo móvil que chequea el Documento Nacional de Identidad determinando la posibilidad de ingresar al estadio, mediante la utilización de distintas bases de datos: RENAPER que acredita la identidad; SISEF que señala a las personas con derecho de admisión y restricciones judiciales; SISCOP, la base de datos de la Policía con pedidos de captura y el sistema de búsqueda de personas extraviadas.

El funcionario estuvo acompañado por el responsable de Tribuna Segura Córdoba, Marcelo Trillo; el coordinador Operacional del Cosedepro, Comisario Pablo Cisterna; el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, Néstor Beltrame; autoridades policiales y de bomberos.