Fortalecen formación docente a través de propuestas que acompañan implementación de nuevos diseños curriculares

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba continúa fortaleciendo la formación docente a través de propuestas que acompañan la implementación de los nuevos diseños curriculares y promueven la reflexión sobre las prácticas de enseñanza. En este marco, más de 1.200 docentes de distintos niveles educativos ya acreditaron el “Laboratorio de Ideas | Recorrido hipermedial”, una iniciativa desarrollada por la Dirección de Desarrollo Curricular, dependiente de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación.

La propuesta está destinada a docentes de todos los niveles y se caracteriza por su modalidad autogestiva, que permite a cada participante organizar sus propios tiempos de formación y acceder a los contenidos sin necesidad de inscripción previa. A través de este recorrido, se busca ofrecer herramientas pedagógicas y didácticas que contribuyan a enriquecer la planificación y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “La transformación curricular requiere del protagonismo de nuestras y nuestros docentes. Por eso, desde el Ministerio de Educación seguimos generando espacios de formación que permitan reflexionar sobre las prácticas, compartir experiencias y construir nuevas propuestas para el aula. Que más de 1.200 docentes hayan acreditado este recorrido refleja su compromiso con la formación continua y con la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes”.

El Laboratorio de Ideas propone abordar el marco pedagógico y didáctico de los nuevos diseños curriculares a través de tres momentos: exploración, creación y reflexión. En cada instancia, las y los participantes encuentran recursos, orientaciones conceptuales y preguntas que invitan a revisar sus prácticas, repensar la evaluación y diseñar experiencias de aprendizaje contextualizadas.

En este sentido, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, subrayó: “La importancia del Laboratorio de Ideas radica en cómo las y los docentes hacen propio el nuevo diseño curricular, para reflexionar y llevar al aula herramientas concretas que respondan a los desafíos pedagógicos actuales de cada comunidad educativa”.

Por su parte, la directora de Desarrollo Curricular, Natalia González, expresó: “Continuamos y continuaremos acompañando los procesos de apropiación y resignificación curricular a través de este espacio de formación docente, que es innovador para nuestra Provincia, ya que se desarrolla en un espacio hipermedial y autogestivo, que no requiere inscripción previa”.

El recorrido también promueve la construcción de bitácoras pedagógicas y espacios de intercambio en los que docentes de diferentes niveles comparten experiencias y reflexiones sobre sus prácticas cotidianas. En el Nivel Inicial, destacan las herramientas para planificar desde la diversidad de cada sala, considerando los saberes previos, ritmos e intereses de las infancias. En el Nivel Primario, resaltan la importancia de diseñar propuestas flexibles y contextualizadas, vinculadas con el entorno comunitario. Por su parte, en los niveles Secundario y Superior, las reflexiones se centran en la jerarquización de saberes prioritarios y la incorporación de enfoques como el diseño inverso, que permiten fortalecer la planificación y favorecer aprendizajes profundos.

Más información: www.curriculumcordoba.ar