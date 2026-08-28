Fortalecen trabajo con supervisores de Primaria y Secundaria para cuidar las trayectorias educativas

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba realizó dos encuentros de trabajo con supervisores de los niveles Primario y Secundario en el Instituto Superior de Enseñanza Simón Bolívar. Las jornadas estuvieron orientadas a fortalecer la implementación del Sistema Integral de Promoción y Protección de Trayectorias “Trayectorias Cuidadas”.

Las actividades contaron con la participación del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y de la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine. También participaron la directora general de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder; el director general de Bienestar Educativo, Juan José Castellano; y el director de Sistemas y Modernización, Gabriel Martínez, junto a sus equipos técnicos. La iniciativa se desarrolló en el marco de una estrategia transversal entre las áreas que integran la Secretaría.

“Cuidar las trayectorias educativas requiere una mirada integral, que combine información oportuna, acompañamiento pedagógico y trabajo territorial articulado. Estos encuentros fortalecen una gestión basada en evidencias, orientada a garantizar el derecho a aprender de cada estudiante, tal como impulsa el gobernador Martín Llaryora”, expresó el ministro Horacio Ferreyra.

La primera jornada se realizó el miércoles 29 de julio con supervisores de Educación Secundaria. El jueves 30 de julio se desarrolló el encuentro con supervisores de Educación Primaria, instancia en la que se presentó el Módulo de Información de Trayectorias Cuidadas, cuya implementación en las escuelas primarias comenzará próximamente.

Educación Secundaria: balance y proyecciones

Durante el encuentro con supervisores de Educación Secundaria se presentaron los principales hitos de implementación de los componentes del Sistema Integral de Trayectorias Cuidadas en sus primeros dos años. Además, se compartió un balance sobre el uso del Módulo de Información, sus nuevas funcionalidades y las estrategias de intervención escolar y territorial disponibles, que facilitan el registro de los actores institucionales y el acceso a información relevante para los equipos territoriales.

“La supervisión cumple un rol central en la articulación entre las escuelas, los equipos territoriales y las políticas educativas. El desafío es transformar los datos en decisiones pedagógicas y acciones de acompañamiento que permitan sostener las trayectorias de manera anticipada y situada”, señaló la secretaria Claudia Maine.

También se abordaron las acciones desarrolladas por los Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo (EPAE) en el marco del componente socioterritorial: los dispositivos de promoción y protección de trayectorias, el programa BuscarTE y la nueva Guía provincial para la intervención ante situaciones complejas y vulneración de derechos vinculadas con la vida escolar.

Asimismo, se presentaron los avances del Módulo de Información disponible en el SGE, desde una perspectiva inclusiva. La herramienta busca fortalecer la producción de información nominal para mejorar la planificación de apoyos y promover una educación que reconozca la diversidad y garantice oportunidades de aprendizaje para todas y todos los estudiantes de la provincia.

Educación Primaria: presentación del Módulo de Información de Trayectorias Cuidadas

La jornada del jueves 30 estuvo orientada a socializar con los supervisores de Educación Primaria el componente de información, que estará disponible para su uso en las próximas semanas. Durante el encuentro se realizó un recorrido por el Módulo de Información de Trayectorias Cuidadas del Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE) y se destacó el valor de la información nominal para el seguimiento personalizado de las trayectorias escolares.

Entre las herramientas presentadas se encuentran el tablero de seguimiento de carga, el monitoreo de la asistencia diaria, el control de pases y cambios de ciclo, el registro de vínculos familiares y el sistema de alertas tempranas para detectar situaciones de vulnerabilidad educativa.

Al igual que en la jornada con supervisores de Educación Secundaria, se repasaron las acciones desarrolladas por los Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo (EPAE) en el marco del componente socioterritorial.

“Registrar y monitorear la información no es una tarea burocrática: es una herramienta de protección de derechos que permite intervenir a tiempo, antes de que se produzcan situaciones de desvinculación o discontinuidad escolar”, enfatizó la directora general de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder.

Próximos pasos

Durante los encuentros también se compartió el plan de trabajo para el segundo semestre de 2026. Este prevé la implementación plena del módulo en Educación Primaria, una prueba piloto del Módulo de Inclusión Educativa para el Nivel Secundario, la optimización del listado de intervenciones escolares del Módulo de Trayectorias Cuidadas y la visualización de datos de trayectoria para los EPAE.

Con estas acciones, el Ministerio de Educación continúa consolidando una política integral que articula información educativa, decisiones pedagógicas y acompañamiento socioterritorial para fortalecer las trayectorias escolares y garantizar más y mejores aprendizajes para las y los estudiantes cordobeses.