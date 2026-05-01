Fortalecen vinculación institucional: Apross y Facultad de Derecho de la UNC

La Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba suscribieron un convenio marco de colaboración, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto y la vinculación entre ambas instituciones.

Firmaron el entendimiento el decano de la Facultad, Carlos Alberto Toselli, y el presidente de APROSS, Pablo Venturuzzi, en un encuentro concretado en el decanato de la unidad académica.

La iniciativa abre nuevas posibilidades de articulación en temas de interés común vinculados a la formación, la investigación y el desarrollo institucional.

A partir de este entendimiento, se podrán impulsar de manera conjunta distintas iniciativas como capacitaciones, programas académicos, proyectos de investigación, pasantías y prácticas profesionales.

La propuesta apunta a generar espacios de intercambio que enriquezcan tanto a la comunidad académica como al sistema de salud provincial.

“Para nosotros es muy importante generar este tipo de acuerdos con instituciones de la trayectoria de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos permite seguir fortaleciendo capacidades, incorporar conocimiento y trabajar de manera conjunta en temas que impactan directamente en la calidad de los servicios que brindamos”, dijo Ventoruzzi.

Con este paso, Apross continúa consolidando vínculos interinstitucionales y apostando a la formación continua, la innovación y el trabajo articulado con la Universidad Nacional de Córdoba, una de las instituciones educativas más importantes del país.