FPA: Concluyó «Curso de Operaciones Especiales en Lucha contra el Narcotráfico”

En las últimas horas concluyó el “Curso de Operaciones Especiales en Lucha contra el Narcotráfico”, una propuesta de formación especializada dictada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), destinada a fortalecer las capacidades operativas y técnicas de los efectivos que desarrollan tareas vinculadas al combate del narcotráfico.

Para esta primera edición se inscribieron 60 efectivos, de los cuales 30 superaron las exigentes pruebas de ingreso y accedieron a la instancia de formación.

A lo largo de siete semanas de cursado, con una carga total de 450 horas de capacitación, los oficiales atravesaron distintas etapas de instrucción, entrenamiento, evaluación y exigencia. El proceso incluyó instancias destinadas a poner a prueba sus conocimientos, aptitudes físicas, capacidades técnicas y habilidades operativas, además de aspectos vinculados con el compromiso, la disciplina y la responsabilidad inherentes a la función policial.

La capacitación demandó a los cursantes un elevado nivel de preparación y adaptación a diferentes escenarios de intervención, con el objetivo de brindar herramientas específicas para el desempeño de funciones de alta exigencia en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Luego de completar las distintas etapas previstas y superar las evaluaciones correspondientes, 12 cursantes alcanzaron los estándares requeridos para finalizar satisfactoriamente la capacitación, convirtiéndose así en integrantes de la primera promoción del Curso de Operaciones Especiales en Lucha contra el Narcotráfico.

El acto de finalización se desarrolló en el Centro Cultural Córdoba y contó con la participación del fiscal general del Ministerio Público Fiscal, Carlos Lezcano; la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico del Gobierno, Nadia Fernández; el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Camilo Lassaga; fiscales de lucha contra el narcotráfico; autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba, además de representantes de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Durante la ceremonia se destacó el esfuerzo y la dedicación de quienes completaron esta primera edición, así como la importancia de la capacitación permanente de los integrantes de las fuerzas de seguridad para afrontar los desafíos que plantea el combate de las organizaciones vinculadas al narcotráfico.