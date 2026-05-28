FPA desarticuló organización Narco que operba entre San Francisco y Josefina

Luego de una investigación llevada a cabo durante seis meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron tres allanamientos, desbarataron una organización narco que operaba en San Francisco y Josefina (Santa Fe) y detuvieron a cinco narcomenudistas mayores de edad.

Los procedimientos fueron desarrollados en las calles Ameghino al 300 y Florencio Sánchez al 400 de la ciudad de San Francisco y el restante en barrio Acapulco de la localidad de Josefina (provincia de Santa Fe). En todo el operativo, se logró la detención de dos sujetos de 22 y uno de 39 años y dos mujeres de 45 y 47.

En los puntos de venta cerrados, con intensa labor de los canes detectores de narcóticos, se secuestraron 132 dosis de marihuana y seis de cocaína, $947.500 pesos argentinos, U$D 9.000 dólares, una contadora de billetes, un cheque, un automóvil y otros elementos relacionados a la investigación.

De acuerdo a la investigación, la principal investigada junto a su hijo cumplían un rol importante dentro de la organización. Ambos eran los encargados de recaudar el dinero proveniente de distintos puntos de venta de estupefacientes y administrar los movimientos económicos. Además, ambos recibían transferencias provenientes de cuentas bancarias facilitadas por terceros, maniobra utilizada para canalizar pagos de compradores de sustancias ilícitas y evitar ser detectados mediante operaciones financieras.

Cabe mencionar que esta organización se encuentra relacionada con investigaciones y operativos realizados por la FPA durante los meses de marzo y abril del corriente año, donde ya se habían concretado allanamientos, cierres de puntos de venta y detenciones vinculadas al narcomenudeo en la ciudad de San Francisco.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico interviniente, los detenidos fueron trasladados a sede judicial junto a todos los elementos secuestrados. Fueron imputados por Comercialización Agravada de Estupefacientes.