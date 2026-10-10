FPA desarticuló organización narco que utilizaba Drones para ingresar droga a complejos carcelarios

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y el Servicio Penitenciario de Córdoba trabajaron de manera conjunta en el desmantelamiento de una organización narco integrada por cinco hombres y dos mujeres, que utilizaba drones para ingresar estupefacientes a complejos carcelarios de la provincia.

Tras cuatro meses de investigación, se realizaron nueve allanamientos en barrios de la ciudad de Córdoba.

Además, el Servicio Penitenciario también efectuó allanamientos en distintos sectores del complejo carcelario de Bouwer.

Sobre Av. Vélez Sarsfield al 5000, la FPA detuvo a cinco personas que, según las investigaciones, se dirigían a la cárcel de Bouwer para ingresar droga. En el procedimiento se secuestraron 1.930 dosis de cocaína y 651 de marihuana, un drone con seis baterías, dinero y el vehículo.

Luego, en allanamientos en Alto Alberdi, Parque República, Villa Páez, Villa Siburu, Villa Urquiza, Parque de la Vega y Villa La Tela, se incautaron 2.505 dosis de cocaína y 2.242 de marihuana, dinero en efectivo ($4.212.500 y U$D1.330), dos autos, una moto, una pistola 9 mm, 39 cartuchos y material para drones.

Más controles y tecnología anti drones

Nadia Fernández, secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, explicó que se están reforzando los controles en las visitas y las requisas en los pabellones, y que se incorpora tecnología anti drones para impedir el arrojo de sustancias prohibidas.

“Si los narcotraficantes se juntan, nosotros desde el Estado debemos trabajar organizados. El delito del narcotráfico muta permanentemente y nosotros planteamos nuevas estrategias para no quedarnos atrás”, afirmó.