FPA detuvo a delivery de cocaína en San Francisco

Luego de diversas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró un punto de venta, detuvo a narcomenudista mayor de edad con antecedentes y secuestró drogas en la ciudad de San Francisco.

El operativo, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, fue llevado a cabo sobre calle Ameghino al 200 de barrio Consolata, de la ciudad cabecera del departamento San Justo.

En el inmueble, con destacada labor de los investigadores de la Fuerza, se logró la incautación de 251 dosis de cocaína, una balanza digital, un automóvil y diferentes elementos aparentemente de fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Para destacar, el aprehendido contaba con antecedentes por violencia familiar. Además, utilizaba la modalidad de delivery de estupefacientes en diversos barrios de la ciudad.

Para concluir, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenaron la remisión de lo secuestrado y el traslado del detenido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23737.