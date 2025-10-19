FPA: Finalizó formación Profesional de carácter internacional

En el marco del programa de formación y profesionalización impulsado por el Ministerio Público Fiscal y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, se llevó a cabo el acto de finalización del «Primer Curso Internacional de Crimen Organizado Trasnacional, Terrorismo e Inteligencia Policial», dictado por el docente e instructor Subteniente Cristian Fernando Hernández Flores, de la Policía Nacional de Ecuador.

El acto, desarrollado en el salón de usos múltiples de la FPA, fue presidido por el Fiscal Adjunto Héctor David y por el Jefe de la Fuerza, Camilo Lasagga. Además, participaron autoridades de distintas fuerzas provinciales y naciones y los egresados.

El objetivo de la capacitación internacional fue desarrollar y fortalecer las competencias teórico-prácticas de los participantes, en el ámbito de narcotráfico, crimen organizado y la inteligencia policial. Se logró identificar, comprender, analizar y ejecutar diferentes estrategias policiales utilizadas en países de la región, para desarticular organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas.

La capacitación tuvo una duración de dos semanas, fue de manera presencial, con una carga de 110 horas curriculares y desarrollaron los siguientes temas: Introducción al Crimen Organizado; Marco Normativo Internacional; Fases del Crimen Organizado; Caracterización del Crimen Organizado; Fenomenología del Crimen Organizado; Crimen Organizado Transnacional; Organizaciones Criminales Transnacionales; Caracterización de las OCT; Terrorismo; Marco Normativo Internacional; Caracterización del Terrorismo; Oleadas del Terrorismo; Narcoterrorismo; Terrorismo en el Ecuador y su análisis en la región; Definiciones Conceptuales; Operaciones Básicas de Inteligencia; Operaciones Especiales de Inteligencia y distantes actividades prácticas.