Contuvieron nuevos focos de incendios forestales. Siguen en guardias de cenizas

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, infirmó que el incendio de La Población, en el departamento de San Javier, está contenido con perímetros muy inestables.

En el lugar trabajaron casi 100 efectivos. Bomberos de todas las localidades vecinas, de la agrupación y la Federación de Bomberos. También participaron agentes de la ETAC, 4 aviones hidrantes de los cuales dos fueron del Plan Nacional y dos de la Dirección Provincial Aeronáutica y del Plan del Fuego.

Asimismo indicaron que bomberos estarán apostados en el lugar durante todo el día para evitar que haya reinicios.

Por otra parte, informaron que continúa activo el incendio de Guasapampa, en el departamento Minas. El foco ígneo se encuentra en un lugar de muy difícil acceso por las quebradas profundas de la zona.

En estos momentos está volando el avión vigía para tratar de encontrar lugares por donde poder acceder para su combate.

Por ultimo, el vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó que todavía persiste el alerta extremo por el desarrollo de incendios forestales en la provincia.

Además, insistió en que está prohibido encender fuego en zonas rurales y forestales, y solicitó a los vecinos que, si detectan alguna columna de humo, den aviso inmediato al cuartel de bomberos más cercano o al 0800-888-FUEGO (38346).