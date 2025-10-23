San Francisco: Aprehenden a 3 hombres por transportar corderos, que habían sustraído de un campo

En horas de la tarde, personal policial de la Div. San Francisco de la Patrulla Rural Norte, previas tareas investigativas, procedió al control de una camioneta Chevrolet S10 en la que se conducian tres hombres mayores de edad, dos oriundos de Fronteras (Sta. Fe) y el restante de San Francisco, quienes transportaban en la caja (05) corderos, logrando establecer que los mismos habían sido sustraidos en un campo de la zona rural de Monte Redondo.

Se procede al secuestro de la camioneta y de los animales, y aprehensión de los 3 hombres, trasladando a la cria de San Francisco a disposición de la Fiscalia de Instrucción de San Francisco.