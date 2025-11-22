FPA: Llevaron a cabo 3 allanamientos en San Francisco con resultados positivos

Grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo tres allanamientos en la ciudad de San Francisco, los cuales arrojaron como resultado el cierre de dos puntos de venta y uno de guardado, además de la detención de tres personas y el secuestro de estupefacientes.

El operativo se desarrolló en tres viviendas ubicadas en barrio Parque. Durante las irrupciones fueron detenidas dos mujeres de 31 y 46 años, mientras que en la vía pública se aprehendió a un hombre (23), hijo de una de ellas.

Tras un exhaustivo registro manual, acompañado por el trabajo de los canes detectores K-9, se incautaron varias dosis de cocaína, una planta de cannabis sativa, cinco cartuchos calibre 9 mm y diversos elementos vinculados a la causa.

Este procedimiento se encuentra relacionado con otro operativo efectuado el pasado 11 de abril, en el cual resultaron detenidos la madre y el hijo involucrados en esta investigación, además del hermano del último mencionado.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco dispuso la remisión de lo secuestrado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.