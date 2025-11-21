FPA efectuó control que culminó con el secuestro de estupefacientes y un sujeto detenido

Durante un patrullaje preventivo realizado en la ciudad de San Francisco, oficiales de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron un control, que culminó con el secuestro de estupefacientes y detención de un sujeto mayor de edad.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de Av. 9 de Septiembre e Ingenieros en barrio La Milka, donde se identificó a dos hombres de 24 y 27 años que se desplazaban en un automóvil Volkswagen Gol. Tras la inspección, el personal de la Fuerza incautó 92 dosis de marihuana, dos de cocaína, el automóvil mencionado y diversos elementos vinculados a la causa.

Como resultado del operativo, se concretó la aprehensión del ciudadano de 27 años, quien fue trasladado a sede judicial. El procedimiento quedó a disposición de la Unidad Judicial con sede en la ciudad San Francisco.