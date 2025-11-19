Córdoba en instancia Nacional de la Feria de Arte, Ciencias y Tecnología 2025

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba informó que una delegación conformada por estudiantes y docentes de siete instituciones educativas viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de la Fase Tecnología de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025, que tiene lugar hasta el 20 de noviembre.

Esta instancia constituye el cierre del recorrido ferial anual, que este año se desarrolló en cuatro fases —Matemática, Artes, Ciencias y Tecnología— con sedes en Posadas, Cafayate y CABA, reuniendo a delegaciones de todo el país de los distintos niveles y modalidades. En esta oportunidad, Córdoba comparte seis proyectos de investigación interdisciplinaria destacados en la 57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui”, junto con una dupla de estudiantes de la Modalidad Técnico Profesional seleccionada para participar del Desafío Educativo nacional en automatización.

La delegación cordobesa está integrada por equipos de Río Tercero, Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María, Villa Carlos Paz y La Granja. Presentan trabajos vinculados a temáticas tecnológicas, ambientales, inclusivas y de innovación escolar, que ponen de relieve el compromiso institucional y el desarrollo de propuestas que fortalecen el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo. También participa el equipo del IPETyN 61 de El Pueblito, Salsipuedes, en el Desafío Educativo destinado a la modalidad técnica.

Cada grupo viajó acompañado por su docente responsable, representantes de la coordinación provincial de la feria y el referente de evaluación, con el propósito de compartir experiencias, intercambiar aprendizajes y socializar las producciones con estudiantes de todo el país.

Al ser consultado, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló que “la presencia de Córdoba en esta feria nacional refleja el trabajo sostenido de nuestras escuelas, docentes y estudiantes, que llevan adelante proyectos que integran saberes, creatividad y tecnología. Estas experiencias fortalecen las trayectorias educativas y expresan el compromiso de seguir impulsando una educación que innova y se proyecta hacia el futuro”.