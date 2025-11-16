Salud: 15 mil beneficiados con la Asignación de Estímulo al personal

Junto con los haberes del mes de octubre, el Gobierno de Córdoba concretó el segundo pago de la Asignación Estímulo al personal del Ministerio de Salud, alcanzando a más de 15 mil agentes.

El monto corresponde al 30 por ciento de los recursos que el Estado provincial recuperó por prestaciones sanitarias entre el primero de junio y el 30 de septiembre de 2025, en el marco de la Ley 8.373 “Sistema de Recupero de Gastos”.

En esta segunda etapa, el monto global ascendió a 2.018 millones de pesos, alcanzando a 15.067 agentes de salud de toda la provincia. Esta asignación estímulo tiene carácter de gratificación específica, no remunerativa, variable y no permanente.

Está compuesta por dos tramos: un componente general (80 % del fondo), que se distribuye entre todo el personal habilitado, y un componente prestacional crítico (20 %), destinado a equipos con funciones específicas en áreas sensibles o de alta demanda (neonatólogos, tocoginecólogos y a profesionales de unidades de terapia intensiva infantil).

Es importante mencionar que esta liquidación es semestral, y que en el 2025, de forma excepcional, se efectuó en los meses de junio y octubre.