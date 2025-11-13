FPA llevó a cabo operativo en Morteros: Detuvieron a una pareja con drogas ilícitas

Tras nueve meses de investigaciones, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron un operativo en la ciudad de Morteros, que culminó con la detención de una pareja mayor de edad por comercializar drogas ilícitas.

El dispositivo se desarrolló en un inmueble ubicado sobre calle Jorge Newbery al 600, donde funcionaba un punto de venta de estupefacientes. En el lugar fueron detenidas dos personas: una mujer de 49 años y un hombre de 21.

En el procedimiento, investigadores de la FPA secuestraron varias dosis de cocaína, dinero, una motocicleta 110 cc y diversos elementos de interés para la causa.

Cabe mencionar que la pareja investigada realizaba la comercialización en su domicilio y empleaba la modalidad delivery para la venta de drogas a sus clientes.

Para finalizar, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco supervisó el operativo y dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.