Morteros: Daños materiales en incendio de una vivienda

En horas de la mañana del día miércoles, previo llamado a la línea de emergencias, personal policial acudió a calle Las Palmas al 100, lugar donde se producía el incendio de una casa en el cual se domicilia una mujer de 58 años.

En ese momento no se encontraba en el interior del mismo.

Se solicita la presencia de Bomberos Voluntarios quienes trabajaron en el lugar, sofocando el foco ígneo, el cual habría sido originado por un corto circuito en un televisor del comedor, registrándose solo daños materiales.

*GENTILEZA CRIA DTTO MORTEROS*