FPA: Plan de prevención recorrió distintas ciudades del Interior

En el marco del plan de prevención que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron controles preventivos en distintas ciudades del territorio de la provincia de Córdoba.

Los grupos operativos de la FPA efectuaron patrullajes y controles antinarcóticos en Alta Gracia, Vicuña Mackenna y Capital. En total, se logró la incautación de varias dosis de cocaína, marihuana y una motocicleta (en infracción a la Ley 8.560), en distintos barrios de las ciudades mencionadas.

Por otra parte, en San Francisco, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína y dinero a un sujeto de 56 años que transitaba por la intersección de la calle C. Gilli y la Av. Juan B. Justo. Como resultado de la consulta judicial, la fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del sujeto y su traslado a la Unidad Judicial de la ciudad.

El despliegue de móviles y oficiales se llevaron a cabo con el objetivo de reforzar la prevención y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo en todo el territorio de la provincia de Córdoba.