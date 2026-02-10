Presentaron nuevo equipamiento policial en Córdoba: Guantes con descarga eléctrica

Este lunes, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de la Policía de Córdoba, Crio. Gral. Marcelo Marín, encabezaron la presentación de nuevo equipamiento policial.

En la ocasión, el ministro y el jefe presentaron 300 nuevos cascos balísticos RB3 para el personal de investigaciones criminales, como así también la renovación de equipamiento como escudos de última generación, municiones y kits de gas pimienta.

Además, el ministro participó en primera persona de una prueba de concepto de guantes con descarga eléctrica que el Ministerio de Seguridad está estudiando para su implementación en la fuerza policial.

Esta herramienta de última generación tiene como objetivo proveer al personal policial una herramienta extra para la reducción de personas en el marco de procedimientos regulados bajo el protocolo de uso escalonado de la fuerza pública.

A su vez, la Policía de Córdoba cuenta actualmente con el 100 % de su personal capacitado y equipado con armamento menos letal (armas de puño y largas).

“Desde el Gobierno provincial es una prioridad invertir en tecnología que permite a nuestros efectivos intervenir en situaciones de riesgo, con herramientas que van desde la fuerza física, pasando por el armamento de baja letalidad, hasta la utilización de armas de fuego en casos de extrema necesidad”, dijo Quinteros.

Luego, el ministro agregó: “Nuestro personal, como en todo el mundo, se rige por protocolos de uso escalonado de la fuerza. Bajo la directiva de resguardar tanto la integridad de los efectivos policiales como de la ciudadanía, nuevas herramientas tecnológicas permiten a los policías más y mejores alternativas a la hora de una intervención en donde un policía debe reducir a otra persona, ya sea un delincuente o en casos de protocolos de salud mental”.

“Desde que comenzó la gestión del gobernador Martín Llaryora hemos realizado una inversión histórica no solamente en materia de capacitaciones sino también adquiriendo tecnología de punta. En ese sentido, Córdoba es vanguardia en la región con la adquisición de 25 mil armas menos letales, lo que nos permitió cubrir al 100 % de nuestra fuerza policial con esta tecnología”, cerró Quinteros.