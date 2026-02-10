Abrieron postulaciones al Programa PAICOR ciclo lectivo 2026

El Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICor) del gobierno de la provincia de Córdoba, abrió las postulaciones para el ciclo lectivo 2026. Con más de 40 años de implementación como política pública, el PAICor garantiza prestaciones alimentarias a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a grupos familiares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El objetivo principal del programa es garantizar el derecho a la alimentación en el ámbito escolar, favoreciendo mejores condiciones para el aprendizaje, la inclusión y la permanencia en el sistema educativo formal.

A través de sus diversas líneas de acción, PAICor asegura prestaciones alimentarias variadas y de calidad, diseñadas para cubrir los requerimientos nutricionales y calóricos de los diferentes grupos de edades y niveles educativos, contribuyendo al adecuado crecimiento y desarrollo y promoviendo hábitos alimentarios saludables.

Por primera vez en sus 41 años, el programa está presente en todas las localidades de la provincia que cuentan con escuela pública.

Cobertura nutricional y calidad alimentaria

En los comedores escolares donde se brindan desayuno o merienda y almuerzo o cena, las prestaciones cumplen con las recomendaciones de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN) y del Programa Nacional de Nutrición y Alimentación (PNNA), alcanzando aproximadamente el 60% del aporte diario sugerido.

En los centros educativos que ofrecen tres prestaciones —desayuno o merienda, colación simple y almuerzo— el aporte alcanza hasta el 70% del valor diario recomendado.

En los centros educativos con modalidad albergue, los titulares reciben una alimentación diaria planificada a través de distintas prestaciones alimentarias, cumpliendo con el 100% del aporte total recomendado.

Para la planificación de los menús se contemplan diversas patologías y situaciones particulares, como celiaquía, diabetes tipo I y II, sobrepeso, obesidad, enfermedades renales o gástricas, intolerancias y alergias alimentarias, así como la coexistencia de múltiples condiciones que requieren abordajes nutricionales específicos.

En este marco, se elaboraron más de 1.600 planes alimentarios especiales.

El diseño y la planificación de los menús se realiza mediante un trabajo articulado entre PAICor y equipos técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Siglo 21, integrando diversas perspectivas y saberes especializados para garantizar una implementación efectiva.

Asimismo, el programa promueve buenas prácticas vinculadas a la comensalidad, entendida como el espacio social donde se comparten alimentos, se transmiten valores y se construyen hábitos saludables.

En este sentido, se trabaja junto a las comunidades educativas en aspectos como el uso de cubiertos, el lavado de manos, el tiempo destinado a comer, el consumo de agua y el acompañamiento de adultos durante las comidas.

Criterios de inclusión

Podrán resultar titulares los estudiantes matriculados en centros educativos con prestaciones alimentarias del programa, cuyos adultos responsables (con CiDi Nivel 1) realicen la postulación mediante el Formulario Único de Postulantes (FUP) a través de https://formularioinscripcion.cba.gov.ar/fup/ y cuyo grupo familiar conviviente cumpla con los siguientes criterios:

Ingresos totales por debajo de la Canasta Básica Total (CBT), establecida para cada grupo familiar según la metodología y actualizaciones del INDEC, acorde a su composición.

Titularidad de automotores, en caso de poseerlos, con más de 10 años de antigüedad.

Titularidad de hasta un inmueble.

La información patrimonial y de ingresos se verifica a través de los datos provistos por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Se contemplan excepcionalidades a estos criterios en casos de:

postulantes con discapacidad certificada,

estudiantes albergados,

alumnos de escuelas especiales, escuelas PROA o escuelas rurales dispersas.

En situaciones de discapacidad certificada, si la postulación resultara observada, podrá enviarse el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al programa a través del correo titularespaicor@cba.gov.ar o por WhatsApp al 351 7053484. El resultado se definirá luego del cruce de datos socioeconómicos del grupo familiar, mientras la solicitud permanecerá en estado pendiente o registrada.

Estados de la postulación

Autorizada/o: postulantes habilitados para recibir las prestaciones del programa.

postulantes habilitados para recibir las prestaciones del programa. Pendiente: primera postulación en proceso de análisis.

primera postulación en proceso de análisis. Registrada/o: renovación en proceso de análisis.

renovación en proceso de análisis. Observada/o: no aprobada por exceder algún criterio de inclusión.

no aprobada por exceder algún criterio de inclusión. Baja: no se realizó la postulación para el presente ciclo lectivo.

Si se considera que existe un error o desactualización en el motivo de la observación, se puede llamar al 0800 888 1234 (opciones 1-4-1-3). Luego de ingresar el DNI del postulante, se deberá aguardar unos segundos y seleccionar la opción 3 para ser atendido por un operador.

También es posible consultar el estado de la postulación:

En la plataforma PAICor Virtual, en el botón “Consulta Estado de Postulante/s”.

En el establecimiento educativo al que asiste el alumno o alumna.

Telefónicamente al 0800 888 1234 (opciones 1-4-1) de 8 a 18 horas.

Cómo realizar la postulación

Ingresar a Ciudadano Digital con CUIL y clave. En el buscador, escribir Formulario Único de Postulantes y acceder a Postulaciones PAICor. Actualizar los datos del grupo conviviente, seleccionar al niño, niña o adolescente y completar la información solicitada. Hacer clic en Finalizar Postulación.

El sistema confirmará que la gestión se realizó correctamente y luego se recibirá un correo electrónico de confirmación.

Importante: la postulación debe ser realizada por un adulto responsable conviviente del niño, niña o adolescente.