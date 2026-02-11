Sigue trabajo de Bomberos Voluntarios Cordobeses en Chubut

En las últimas horas, la cuarta delegación de bomberos voluntarios cordobeses enviados por la Provincia de Córdoba a Chubut continúa trabajando en la zona de Cholila, en el foco de incendio de «Puerto Café».

Los brigadistas están desplegando fajas cortafuego y atacan el frente de manera indirecta con el apoyo de motobombas, vehículos livianos y medios aéreos.

Lluvias aisladas y temperaturas mas bajas trajeron alivio a los brigadistas, que reforzaron sus tareas para capitalizar las condiciones climatológicas favorables.

Los 30 efectivos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba, Federación de Bomberos Voluntarios, ETAC y de la Secretaría de Gestión de Riesgo, se encuentran en óptimas condiciones.

La delegación permanecerá en la zona hasta el próximo fin de semana, y se encuentra a disposición del Comando de Emergencias local, quien determina la distribución de brigadistas, medios terrestres y medios aéreos.