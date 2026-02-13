FPA realizó operativo en la localidad de Tránsito y cerró dos puntos de venta

Tras cuatro meses de investigaciones y recibir reiteradas denuncias anónimas en el Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron dos puntos de venta y detuvieron a un sujeto en la localidad de Tránsito.

Las órdenes de irrupción se ejecutaron en calle Concejal Isidro Bovo al 100 de la localidad mencionada, lo que permitió la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de plantas y semillas de marihuana, $852.030 y elementos relevantes para la causa.

Vale mencionar que el sujeto utilizaba su domicilio, el cual tenía un kiosco como fachada, para ejercer el narcomenudeo y además, realizaba ventas con modalidad delivery en Tránsito y Arroyito.

Para concluir, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado del aprehendido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.